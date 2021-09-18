https://ria.ru/20210918/posly-1750634077.html

СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии

СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии - РИА Новости, 18.09.2021

СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии

Франция отзывает своих послов из США и Австралии впервые в истории, сообщает радиостанция RTL. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T03:03

2021-09-18T03:03

2021-09-18T03:03

в мире

париж

сша

канберра

мид франции‎

жан-ив ле дриан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Франция отзывает своих послов из США и Австралии впервые в истории, сообщает радиостанция RTL.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после решения Парижа отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину. По его словам, он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и США.

https://ria.ru/20210917/posol-1750627591.html

париж

сша

канберра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, сша, канберра, мид франции‎, жан-ив ле дриан