https://ria.ru/20210918/posly-1750634077.html
СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии - РИА Новости, 18.09.2021
СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
Франция отзывает своих послов из США и Австралии впервые в истории, сообщает радиостанция RTL. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:03
2021-09-18T03:03
2021-09-18T03:03
в мире
париж
сша
канберра
мид франции
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Франция отзывает своих послов из США и Австралии впервые в истории, сообщает радиостанция RTL.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после решения Парижа отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину. По его словам, он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и США.
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в мире, париж, сша, канберра, мид франции, жан-ив ле дриан
СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
RTL: Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии