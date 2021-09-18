https://ria.ru/20210918/poroshenko-1750720755.html

Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины

Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины - РИА Новости, 18.09.2021

Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины

Украинская власть пытается отвлекать внимание людей от реальных проблем, когда делает заявления о переименовании страны или переходе на латиницу, считает... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:57

2021-09-18T21:57

2021-09-18T21:57

в мире

украина

служба безопасности украины

петр порошенко

европейская солидарность

алексей данилов

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КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Украинская власть пытается отвлекать внимание людей от реальных проблем, когда делает заявления о переименовании страны или переходе на латиницу, считает экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко."Оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовными делами. Это люди, которые нашли технологию. Они дурачатся для вас (для народа – ред.), продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например - а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем. Но не думайте, что они не понимают, что они делают. Потому что они это делают, чтобы прикрыть собственные схемы, отвлечь наше с вами внимание", - заявил Порошенко во время выступления в Днепре на Форуме "От фундамента государственности в Украину будущего". Слова депутата приводятся на сайте его партии.Также Порошенко посетовал, что на большинстве украинских телеканалов люди не могут узнать о реальных проблемах в стране."Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти. Но называют их клоунами - очень ошибается. Потому что клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы слова не услышите ни о каких-либо проблемах. Клоуны не могли бы взять под контроль все силовые структуры - от ГБР и СБУ до прокуратуры", - добавил Порошенко.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца. Позже в шутку он предлагал переименовать страну в Соединенные земли Украины.В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык, как и украинский, на Украине должен быть обязательным. Эта позиция также вызвала резонанс в обществе. В частности, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является "антиукраинским" выбором.

https://ria.ru/20210918/krym-1750643046.html

https://ria.ru/20210907/poroshenko-1748973452.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, европейская солидарность, алексей данилов