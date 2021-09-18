Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины
Порошенко: Киев отвлекает внимание идеями о переименовании Украины и переходом на латиницу
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Украинская власть пытается отвлекать внимание людей от реальных проблем, когда делает заявления о переименовании страны или переходе на латиницу, считает экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"Оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовными делами. Это люди, которые нашли технологию. Они дурачатся для вас (для народа – ред.), продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например - а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем. Но не думайте, что они не понимают, что они делают. Потому что они это делают, чтобы прикрыть собственные схемы, отвлечь наше с вами внимание", - заявил Порошенко во время выступления в Днепре на Форуме "От фундамента государственности в Украину будущего". Слова депутата приводятся на сайте его партии.
Также Порошенко посетовал, что на большинстве украинских телеканалов люди не могут узнать о реальных проблемах в стране.
"Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти. Но называют их клоунами - очень ошибается. Потому что клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы слова не услышите ни о каких-либо проблемах. Клоуны не могли бы взять под контроль все силовые структуры - от ГБР и СБУ до прокуратуры", - добавил Порошенко.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца. Позже в шутку он предлагал переименовать страну в Соединенные земли Украины.
В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык, как и украинский, на Украине должен быть обязательным. Эта позиция также вызвала резонанс в обществе. В частности, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является "антиукраинским" выбором.
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