https://ria.ru/20210918/pogoda-1750634751.html
Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде - РИА Новости, 18.09.2021
Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
В центре Европейской России до конца следующей рабочей неделе продержится холодная и дождливая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:27
2021-09-18T03:27
2021-09-18T03:42
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В центре Европейской России до конца следующей рабочей неделе продержится холодная и дождливая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, предстоящая суббота порадует солнечной, хотя и прохладной, погодой. "Я бы сказал, очень симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на три—четыре градуса ниже нормы. В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно", - сообщил синоптик.Однако уже с понедельника погода испортится. "Пять—десять градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям", - предупредил Вильфанд.Такую холодную погоду принесут в центр европейской части России воздушные массы из Арктики.Синоптик заверил, что если будет намек на потепление, Гидрометцентр с радостью сообщит об этом, но до конца рабочей недели изменений ждать не приходится.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
03:27 18.09.2021 (обновлено: 03:42 18.09.2021)
Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
Вильфанд: холод и дожди в центре Европейской России продержатся до конца следующей недели
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
В центре Европейской России до конца следующей рабочей неделе продержится холодная и дождливая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
По его словам, предстоящая суббота порадует солнечной, хотя и прохладной, погодой. "Я бы сказал, очень симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на три—четыре градуса ниже нормы. В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно", - сообщил синоптик.
Однако уже с понедельника погода испортится. "Пять—десять градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям", - предупредил Вильфанд.
Такую холодную погоду принесут в центр европейской части России
воздушные массы из Арктики.
Синоптик заверил, что если будет намек на потепление, Гидрометцентр с радостью сообщит об этом, но до конца рабочей недели изменений ждать не приходится.