https://ria.ru/20210918/podkup-1750679272.html

Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей

Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей

Калининградская областная избирательная комиссия проверяет опубликованную в соцсетях информацию о подкупе избирателей, данные направлены в правоохранительные... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:09

2021-09-18T15:09

2021-09-18T15:09

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КАЛИНИНГРАД, 18 сен - РИА Новости. Калининградская областная избирательная комиссия проверяет опубликованную в соцсетях информацию о подкупе избирателей, данные направлены в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избиркома Анастасия Буймова.В пабликах в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждают, что в калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского платят по 500 рублей за голос на выборах."Информация проверяется, все данные направлены в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и проведения проверки установления факта подкупа избирателей", - сказала Буймова.Жители Калининградской области 17-19 сентября выбирают депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.

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политика, калининград, калининградская область, калининградская областная дума, госдума рф, выборы в государственную думу