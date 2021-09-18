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Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей
Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей
Калининградская областная избирательная комиссия проверяет опубликованную в соцсетях информацию о подкупе избирателей, данные направлены в правоохранительные... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:09
2021-09-18T15:09
2021-09-18T15:09
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КАЛИНИНГРАД, 18 сен - РИА Новости. Калининградская областная избирательная комиссия проверяет опубликованную в соцсетях информацию о подкупе избирателей, данные направлены в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избиркома Анастасия Буймова.В пабликах в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждают, что в калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского платят по 500 рублей за голос на выборах."Информация проверяется, все данные направлены в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и проведения проверки установления факта подкупа избирателей", - сказала Буймова.Жители Калининградской области 17-19 сентября выбирают депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.
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политика, калининград, калининградская область, калининградская областная дума, госдума рф, выборы в государственную думу
Калининградский избирком проверит информацию о подкупе избирателей
Избирком Калининградской области проверит информацию о подкупе избирателей