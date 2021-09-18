https://ria.ru/20210918/perevod-1750691177.html

В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком

В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком - РИА Новости, 18.09.2021

В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что перевод украинского языка на... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:06

2021-09-18T16:06

2021-09-18T16:06

религия

украина

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что перевод украинского языка на латиницу вызовет у украинцев "культурный шок", а русский язык в стране невозможно заменить английским.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык, как и украинский, на Украине должен быть обязательным. Эта позиция вызвала резонанс в обществе. В частности, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является "антиукраинским" выбором."Я думаю, что для многих украинцев такой переход на латиницу стал бы культурным шоком. Но суть не в этом, а в том, что перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно, даже если перевести украинский язык на латиницу. Более того, невозможно заменить русский язык английским... Никогда английский язык вытеснить русский не сможет. А вот если речь идет о дискриминации русскоязычного населения, о том, чтобы вытеснить русскоязычное население из Эстонии, из Украины, из других стран - тогда именно ради этого и предпринимаются такие шаги и озвучиваются такие инициативы", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, речь идет об элементарном нарушении прав человека. "Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке, даже если он живет в стране, где этот язык не является языком большинства", - добавил Иларион.Глава ОВЦС считает, что невозможно заменить русский язык английским. "Как показывает опыт других стран постсоветского пространства, там, где когда-то существовал русский язык в качестве второго языка, в качестве языка межнационального общения, там люди реально владели этим языком, а там, где вводится английский язык, люди этим языком не владеют", - подытожил архиерей.

https://ria.ru/20210918/krym-1750643046.html

https://ria.ru/20210912/pushkov-1749746404.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, алексей данилов