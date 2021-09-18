В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком
Митрополит Иларион: обсуждаемый в Киеве переход на латиницу станет культурным шоком
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что перевод украинского языка на латиницу вызовет у украинцев "культурный шок", а русский язык в стране невозможно заменить английским.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык, как и украинский, на Украине должен быть обязательным. Эта позиция вызвала резонанс в обществе. В частности, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является "антиукраинским" выбором.
"Я думаю, что для многих украинцев такой переход на латиницу стал бы культурным шоком. Но суть не в этом, а в том, что перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно, даже если перевести украинский язык на латиницу. Более того, невозможно заменить русский язык английским... Никогда английский язык вытеснить русский не сможет. А вот если речь идет о дискриминации русскоязычного населения, о том, чтобы вытеснить русскоязычное население из Эстонии, из Украины, из других стран - тогда именно ради этого и предпринимаются такие шаги и озвучиваются такие инициативы", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, речь идет об элементарном нарушении прав человека. "Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке, даже если он живет в стране, где этот язык не является языком большинства", - добавил Иларион.
Глава ОВЦС считает, что невозможно заменить русский язык английским. "Как показывает опыт других стран постсоветского пространства, там, где когда-то существовал русский язык в качестве второго языка, в качестве языка межнационального общения, там люди реально владели этим языком, а там, где вводится английский язык, люди этим языком не владеют", - подытожил архиерей.