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Религия
https://ria.ru/20210918/perevod-1750691177.html
В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком
В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком - РИА Новости, 18.09.2021
В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что перевод украинского языка на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:06
2021-09-18T16:06
религия
украина
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
алексей данилов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что перевод украинского языка на латиницу вызовет у украинцев "культурный шок", а русский язык в стране невозможно заменить английским.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык, как и украинский, на Украине должен быть обязательным. Эта позиция вызвала резонанс в обществе. В частности, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является "антиукраинским" выбором."Я думаю, что для многих украинцев такой переход на латиницу стал бы культурным шоком. Но суть не в этом, а в том, что перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно, даже если перевести украинский язык на латиницу. Более того, невозможно заменить русский язык английским... Никогда английский язык вытеснить русский не сможет. А вот если речь идет о дискриминации русскоязычного населения, о том, чтобы вытеснить русскоязычное население из Эстонии, из Украины, из других стран - тогда именно ради этого и предпринимаются такие шаги и озвучиваются такие инициативы", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, речь идет об элементарном нарушении прав человека. "Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке, даже если он живет в стране, где этот язык не является языком большинства", - добавил Иларион.Глава ОВЦС считает, что невозможно заменить русский язык английским. "Как показывает опыт других стран постсоветского пространства, там, где когда-то существовал русский язык в качестве второго языка, в качестве языка межнационального общения, там люди реально владели этим языком, а там, где вводится английский язык, люди этим языком не владеют", - подытожил архиерей.
https://ria.ru/20210918/krym-1750643046.html
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украина, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, алексей данилов
16:06 18.09.2021
 
В РПЦ назвали перевод украинского языка на латиницу культурным шоком

Митрополит Иларион: обсуждаемый в Киеве переход на латиницу станет культурным шоком

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что перевод украинского языка на латиницу вызовет у украинцев "культурный шок", а русский язык в стране невозможно заменить английским.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык, как и украинский, на Украине должен быть обязательным. Эта позиция вызвала резонанс в обществе. В частности, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является "антиукраинским" выбором.
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"Я думаю, что для многих украинцев такой переход на латиницу стал бы культурным шоком. Но суть не в этом, а в том, что перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно, даже если перевести украинский язык на латиницу. Более того, невозможно заменить русский язык английским... Никогда английский язык вытеснить русский не сможет. А вот если речь идет о дискриминации русскоязычного населения, о том, чтобы вытеснить русскоязычное население из Эстонии, из Украины, из других стран - тогда именно ради этого и предпринимаются такие шаги и озвучиваются такие инициативы", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, речь идет об элементарном нарушении прав человека. "Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке, даже если он живет в стране, где этот язык не является языком большинства", - добавил Иларион.
Глава ОВЦС считает, что невозможно заменить русский язык английским. "Как показывает опыт других стран постсоветского пространства, там, где когда-то существовал русский язык в качестве второго языка, в качестве языка межнационального общения, там люди реально владели этим языком, а там, где вводится английский язык, люди этим языком не владеют", - подытожил архиерей.
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РелигияУкраинаРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатАлексей Данилов
 
 
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