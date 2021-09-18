https://ria.ru/20210918/peregolosovanie-1750715704.html

Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек

Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек - РИА Новости, 19.09.2021

Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек

Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-18T20:49

2021-09-18T20:49

2021-09-19T00:04

выборы в государственную думу

политика

выборы

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

выборы в государственную думу

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712594_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_09ba13771f4ae93ffd7fe4506245152d.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.Венедиктов добавил, что по состоянию на 15:00 на дому в Москве проголосовали 130 тысяч человек из 220 тысяч записавшихся.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

москва

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, севастополь, россия