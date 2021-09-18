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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/peregolosovanie-1750715704.html
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек - РИА Новости, 19.09.2021
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек
Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-18T20:49
2021-09-19T00:04
выборы в государственную думу
политика
выборы
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.Венедиктов добавил, что по состоянию на 15:00 на дому в Москве проголосовали 130 тысяч человек из 220 тысяч записавшихся.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, выборы, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, севастополь, россия
20:49 18.09.2021 (обновлено: 00:04 19.09.2021)
 
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек

Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"Это для нас взрывной рост", — рассказал он на брифинге, уточнив, что основные переголосования пришлись на ночь.
Венедиктов добавил, что по состоянию на 15:00 на дому в Москве проголосовали 130 тысяч человек из 220 тысяч записавшихся.
Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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