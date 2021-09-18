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Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек - РИА Новости, 19.09.2021
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек
Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-18T20:49
2021-09-18T20:49
2021-09-19T00:04
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алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
выборы в государственную думу
севастополь
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.Венедиктов добавил, что по состоянию на 15:00 на дому в Москве проголосовали 130 тысяч человек из 220 тысяч записавшихся.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, выборы, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, севастополь, россия
20:49 18.09.2021 (обновлено: 00:04 19.09.2021)
Функцией переголосования в Москве воспользовались 95 тысяч человек
Функцией переголосования в Москве за два дня воспользовались 95 тысяч человек