https://ria.ru/20210918/pensii-1750709488.html

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре - РИА Новости, 19.09.2021

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

Опрошенные газетой "МК" эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты россияне могут рассчитывать в октябре. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-18T19:44

2021-09-18T19:44

2021-09-19T00:50

экономика

общество

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Опрошенные газетой "МК" эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты россияне могут рассчитывать в октябре.Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные власти. Из-за этого размер выплат отличается в субъектах Федерации. Есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях."Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами", — пояснила Бодрова.Однако она отметила, что даже выплаты в размере 500-700 рублей будут полезны для наименее защищенной группы россиян.Кроме того, с 1 октября в России на 3,7% проиндексируют размеры военных пенсий. Также повысят оклады по воинским должностям и званиям. Это не простое совпадение, так как размер пенсий привязан к размеру оклада. Прибавку к ежемесячным выплатам получат около 2,6 миллиона россиян — служивших по контракту или по призыву; бывших сотрудников силовых ведомств, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи."Формула расчета пенсий непростая. В среднем по стране военная пенсия — порядка 25 тысяч рублей, таким образом, прибавка составит около одной тысячи рублей. Это уже более-менее ощутимая сумма", — пояснил экономист Андрей Лобода.Также с 1 октября повысятся пенсии у россиян старше 80 лет — им выплатят фиксированную сумму в двойном размере. Причем деньги они смогут получить только через месяц после дня рождения. Подавать каких-либо заявлений для выплат им не придется.Кроме того, пенсии повысятся у россиян, имеющих стаж 15 или 20 лет на Крайнем Севере или на приравненных к ним территориях соответственно. При этом таким пенсионерам нужно иметь определенное количество общего трудового стажа: 20 лет — для женщин и 25 — для мужчин. Чтобы увеличить размер выплат, россиянам из этой категории нужно обратиться в ПФР.Также на повышение пенсий могут рассчитывать пожилые россияне, закончившие работать или прекратившие деятельность в качестве ИП в мае 2021 года. Пенсионерам индексируют страховые выплаты по старости по окончании трудовой деятельности. Но получить увеличение пенсии можно только через четыре месяца после увольнения с работы.

https://ria.ru/20210915/pensiya-1750098302.html

https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html

https://ria.ru/20210916/pensiya-1750256882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, пенсионный фонд рф, россия