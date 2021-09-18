https://ria.ru/20210918/parizh-1750696353.html

В Париже прошли акции против санитарных пропусков

В Париже прошли акции против санитарных пропусков - РИА Новости, 18.09.2021

В Париже прошли акции против санитарных пропусков

В Париже десятую субботу подряд проходят манифестации против санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:58

2021-09-18T16:58

2021-09-18T16:58

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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже десятую субботу подряд проходят манифестации против санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости.В субботу во французской столице проходят три акции, одну из которых возглавляет движение "Желтые жилеты".Колонны протестующих сдерживают кордоны полицейских. Манифестанты скандируют лозунг "Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!". На этот раз акции немногочисленны, обстановка сохраняется спокойная.Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции, ожидается, что в Париже на улицы выйдут 17 тысяч демонстрантов, а по всей Франции - от 80 тысяч до 120 тысяч противников санитарных пропусков.В предыдущую субботу на акции во Франции вышла 121 тысяча демонстрантов. Все эти показатели значительно ниже цифр за 7 августа, когда участие в манифестациях приняли порядка 237 тысяч человек.В прошлую субботу в Париже прошла очередная акция протеста против санитарных пропусков. Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.Тогда на улицы столицы вышли 19 тысяч.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750694293.html

https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html

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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19