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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210918/parazity-1750637882.html
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных - РИА Новости, 18.09.2021
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
2021-09-18T12:00
2021-09-18T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
животные
наука
насекомые
индия
биология
рыбы
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Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
audio/mpeg
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
audio/mpeg
Обсуждали эти и другие вопросы с Евгением Плисовым - микробиологом, блогером, популяризатором науки и автором книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, животные, наука, насекомые, индия, биология, рыбы, бактерии, домашние животные, кошки, подкаст, дикие животные, мукормикоз ("черная плесень"), аудио
12:00 18.09.2021
 

Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных

Мы все умрём. Но это не точно
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
Обсуждали эти и другие вопросы с Евгением Плисовым - микробиологом, блогером, популяризатором науки и автором книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноТехнологииЖивотныеНаукаНасекомыеИндиябиологиярыбыбактериидомашние животныекошкиПодкастДикие животныеМукормикоз ("черная плесень")
 
 
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