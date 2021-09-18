https://ria.ru/20210918/parazity-1750637882.html
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных - РИА Новости, 18.09.2021
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
2021-09-18T12:00
2021-09-18T12:00
2021-09-18T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
audio/mpeg
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?
audio/mpeg
Обсуждали эти и другие вопросы с Евгением Плисовым - микробиологом, блогером, популяризатором науки и автором книги "Научное мировоззрение изменит вашу жизнь".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, животные, наука, насекомые, индия, биология, рыбы, бактерии, домашние животные, кошки, подкаст, дикие животные, мукормикоз ("черная плесень"), аудио
Паразиты, которые нами управляют. Как простейшие контролируют животных
Токсоплазма в мозгу человека притупляет страх и заставляет любить кошек. Муравей ползёт в центр колонии, где контролирующий его гриб распространит свои споры. Червь в мозгу рыбы блокирует инстинкт самосохранения, чтобы та плавала на виду у хищных птиц. Как простейшие организмы управляют настроением и поведением насекомых, зверей и даже людей?