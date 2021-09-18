https://ria.ru/20210918/pandemiya-1750701992.html
Главный инфекционист США не исключил, что пандемия закончится весной
Главный инфекционист США не исключил, что пандемия закончится весной - РИА Новости, 18.09.2021
Главный инфекционист США не исключил, что пандемия закончится весной
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:09
2021-09-18T18:09
2021-09-18T18:26
распространение коронавируса
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коронавирусы
коронавирус covid-19
энтони фаучи
вакцинация россиян от covid-19
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок."Я думаю, в конечном итоге, когда мы оглянемся на это, будет так, что правильный режим будет включать третий укол", - сказал Фаучи в интервью The Telegraph.Фаучи заявил, что поддерживает идею бустерных прививок. По его словам, когда вопрос будет изучен, вполне возможно, что окажется, что правильный режим вакцинирования, "по крайней мере для мРНК вакцин таких, как Pfiser", - это две дозы с разницей три-четыре недели и по прошествии нескольких месяцев - третья.Фаучи заявил, что коронавирус многократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно. По мнению Фаучи, есть надежда, что пандемия закончится весной.
https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750666300.html
сша
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РИА Новости
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сша, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи, вакцинация россиян от covid-19
18:09 18.09.2021 (обновлено: 18:26 18.09.2021)
Главный инфекционист США не исключил, что пандемия закончится весной
Главный инфекционист США Фаучи: есть надежда, что пандемия закончится весной