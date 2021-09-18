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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750653141.html
Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета
Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета - РИА Новости, 18.09.2021
Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета
Возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились, заявила РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:46
2021-09-18T10:46
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
яблоко
элла памфилова
коммунисты россии
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ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Сейчас у нас у наших ведомств – Центрального банка, ФНС и других, в отличие от прежних кампаний, расширились возможности по выявлению таких кандидатов, по выявлению их подноготной, связанной с их счетами, и так далее", - сказала Памфилова журналистам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750648323.html
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политика, госдума рф, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии
10:46 18.09.2021
 
Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета

Глава ЦИК Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Читать ria.ru в
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас у нас у наших ведомств – Центрального банка, ФНС и других, в отличие от прежних кампаний, расширились возможности по выявлению таких кандидатов, по выявлению их подноготной, связанной с их счетами, и так далее", - сказала Памфилова журналистам.
Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму. Кадры с избирательного участка - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 10:03Выборы в Государственную думу
Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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