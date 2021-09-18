https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750653141.html

Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета

Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова рассказала о выявлении кандидатов, скрывающих зарубежные счета

Возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились, заявила РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:46

2021-09-18T10:46

2021-09-18T10:46

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

элла памфилова

коммунисты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Сейчас у нас у наших ведомств – Центрального банка, ФНС и других, в отличие от прежних кампаний, расширились возможности по выявлению таких кандидатов, по выявлению их подноготной, связанной с их счетами, и так далее", - сказала Памфилова журналистам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750648323.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии