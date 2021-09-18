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Москвичей предупредили о дождях и похолодании
Москвичей предупредили о дождях и похолодании - РИА Новости, 18.09.2021
Москвичей предупредили о дождях и похолодании
Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе, понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:40
2021-09-18T15:37
общество
москва
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе, понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В столичном регионе влияние связанных с циклоном "Роланд" атмосферных фронтов начнет ощущаться уже в воскресенье. Небо постепенно затянут плотные облака, и после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев, и в воскресенье днем в Москве уже не выше плюс 11. Понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели", — сообщил Леус.Он уточнил, что порывистый ветер и полное отсутствие солнца создадут впечатление, что на улице даже холоднее плюс пяти-семи, что будут показывать термометры в этот день. Во вторник и в среду дожди немного ослабеют, а температура повысится на пару градусов."И только в четверг сквозь разрывы в облаках начнет проглядывать солнце, а дожди примут небольшой и локальный характер", — отметил синоптик.Леус уточнил, что к концу недели "копилка небесной влаги" сентября в столице, в которой сегодня находится около 42% от месячной нормы, скорее всего, окажется полной. Дождей будет больше на юге области, а меньше в северных районах."Пауза между дождями будет совсем небольшой, и уже в пятницу регион почувствует приближение очередного, на этот раз североатлантического, циклона", — резюмировал синоптик.
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общество, москва
13:40 18.09.2021 (обновлено: 15:37 18.09.2021)
 
Москвичей предупредили о дождях и похолодании

В Москве на следующей неделе может выпасть более половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОпавшие кленовые листья
Опавшие кленовые листья - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе, понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В столичном регионе влияние связанных с циклоном "Роланд" атмосферных фронтов начнет ощущаться уже в воскресенье. Небо постепенно затянут плотные облака, и после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев, и в воскресенье днем в Москве уже не выше плюс 11. Понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели", — сообщил Леус.
Он уточнил, что порывистый ветер и полное отсутствие солнца создадут впечатление, что на улице даже холоднее плюс пяти-семи, что будут показывать термометры в этот день. Во вторник и в среду дожди немного ослабеют, а температура повысится на пару градусов.
"И только в четверг сквозь разрывы в облаках начнет проглядывать солнце, а дожди примут небольшой и локальный характер", — отметил синоптик.
Леус уточнил, что к концу недели "копилка небесной влаги" сентября в столице, в которой сегодня находится около 42% от месячной нормы, скорее всего, окажется полной. Дождей будет больше на юге области, а меньше в северных районах.
"Пауза между дождями будет совсем небольшой, и уже в пятницу регион почувствует приближение очередного, на этот раз североатлантического, циклона", — резюмировал синоптик.
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