https://ria.ru/20210918/osadki-1750670733.html

Москвичей предупредили о дождях и похолодании

Москвичей предупредили о дождях и похолодании - РИА Новости, 18.09.2021

Москвичей предупредили о дождях и похолодании

Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе, понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:40

2021-09-18T13:40

2021-09-18T15:37

общество

москва

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе, понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В столичном регионе влияние связанных с циклоном "Роланд" атмосферных фронтов начнет ощущаться уже в воскресенье. Небо постепенно затянут плотные облака, и после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев, и в воскресенье днем в Москве уже не выше плюс 11. Понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели", — сообщил Леус.Он уточнил, что порывистый ветер и полное отсутствие солнца создадут впечатление, что на улице даже холоднее плюс пяти-семи, что будут показывать термометры в этот день. Во вторник и в среду дожди немного ослабеют, а температура повысится на пару градусов."И только в четверг сквозь разрывы в облаках начнет проглядывать солнце, а дожди примут небольшой и локальный характер", — отметил синоптик.Леус уточнил, что к концу недели "копилка небесной влаги" сентября в столице, в которой сегодня находится около 42% от месячной нормы, скорее всего, окажется полной. Дождей будет больше на юге области, а меньше в северных районах."Пауза между дождями будет совсем небольшой, и уже в пятницу регион почувствует приближение очередного, на этот раз североатлантического, циклона", — резюмировал синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва