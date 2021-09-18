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Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев

Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев - РИА Новости, 18.09.2021

Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев

Система электронного голосования в Москве в субботу работает без нарушений, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:03

2021-09-18T15:03

2021-09-18T15:11

выборы в государственную думу

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москва

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выборы в государственную думу

илья массух

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве в субботу работает без нарушений, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко."Нарушений нет", - сказал Костырко, отвечая на вопрос, наблюдались ли нарушения в работе системы по онлайн-голосованию в субботу.Ранее председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщал РИА Новости, что в Москве в пятницу велись DDOS-атаки как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Утром в пятницу на сайте с голосованием были задержки по выдаче бюллетеней, организовывали электронные очереди, ожидание выдачи бюллетеня могло длится до 15 минут. Как сообщал Массух, атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.

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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, илья массух