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Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев
Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев - РИА Новости, 18.09.2021
Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев
Система электронного голосования в Москве в субботу работает без нарушений, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:03
2021-09-18T15:03
2021-09-18T15:11
выборы в государственную думу
политика
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илья массух
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве в субботу работает без нарушений, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко."Нарушений нет", - сказал Костырко, отвечая на вопрос, наблюдались ли нарушения в работе системы по онлайн-голосованию в субботу.Ранее председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщал РИА Новости, что в Москве в пятницу велись DDOS-атаки как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Утром в пятницу на сайте с голосованием были задержки по выдаче бюллетеней, организовывали электронные очереди, ожидание выдачи бюллетеня могло длится до 15 минут. Как сообщал Массух, атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, илья массух
15:03 18.09.2021 (обновлено: 15:11 18.09.2021)
Мэрия Москвы заявила, что система онлайн-голосования работает без перебоев
Мэрия Москвы: система электронного голосования работает без нарушений