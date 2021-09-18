https://ria.ru/20210918/onlayn-1750665376.html

Эксперты оценили ход онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Эксперты оценили ход онлайн-голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Эксперты оценили ход онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Несмотря на то, что до окончания голосования на выборах в Госдуму остается еще много времени, уже можно сделать первые позитивные выводы о дистанционном... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:36

2021-09-18T12:36

2021-09-18T12:36

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

алексей зудин

россия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что до окончания голосования на выборах в Госдуму остается еще много времени, уже можно сделать первые позитивные выводы о дистанционном электронном голосовании, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование организовано в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе."Давать оценку можно будет лишь после выборов, но пока они проходят в достаточно интенсивной логике. Люди голосуют, демонстрируют желание голосовать. Это касается всех сегментов: и офлайн, и онлайн", – заявил политолог Глеб Кузнецов.Отдельно он выделил явку на онлайн-голосовании. По последним данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, за сутки явка на онлайн-голосовании составила 63%, проголосовали около 1,3 миллиона москвичей."Хорошая явка на онлайн-голосовании неудивительна. Люди, которые записываются на онлайн-голосование, делают сознательное действие. Что такое просто проголосовать на участке? Хочешь - пошел, хочешь - не пошел. Для онлайна ты совершает предварительные действия. Получается более осмысленный выбор. Неудивительно, что в онлайн-сегменте большинство из тех, кто записались, уже проголосовали", – добавил Кузнецов.Высоко оценил явку на онлайн-голосовании и политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин."Дистанционное электронное голосование полностью оправдывает себя явно, а что касается традиционной формы, то, наверное, говорить пока еще рано. Сравнивать почти не с чем. Но не думаю, что офлайн-явка будет по итогам трех дней слишком высокой", – считает Зудин.По его мнению, дистанционное электронное голосование постепенно приживается в России, но отказываться от традиционного голосования в ближайшее время никто не будет, поскольку риски негативного восприятия такого решения слишком высоки. Офлайн-явка, по мнению эксперта, не будет заметно выше 50%, как и говорили социологи до выборов.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, алексей зудин, россия