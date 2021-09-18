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В Нижегородской области проголосовала почти 66 процентов онлайн-избирателей
В Нижегородской области проголосовала почти 66 процентов онлайн-избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Нижегородской области проголосовала почти 66 процентов онлайн-избирателей
Почти 66% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.00... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:15
2021-09-18T11:15
2021-09-18T11:15
выборы в государственную думу
политика
нижегородская область
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Почти 66% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.00 во второй день голосования, свидетельствуют данные на информационном табло в облизбиркоме.Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 17 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включены 126 493 человека."На выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 83 395 человек или 65,93%, по одномандатным округам – 83450 человек или 65,97%", - приводятся данные на табло.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах.
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политика, нижегородская область, госдума рф
В Нижегородской области проголосовала почти 66 процентов онлайн-избирателей
В Нижегородской области проголосовала почти 66 процентов голосующих онлайн