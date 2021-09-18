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Памфилова объяснила очереди на некоторых избирательных участках

Памфилова объяснила очереди на некоторых избирательных участках - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова объяснила очереди на некоторых избирательных участках

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что причиной очередей на избирательный участок на Арбате может быть использование технологии "мобильный... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:53

2021-09-18T17:53

2021-09-18T17:54

выборы в государственную думу

политика

технологии

выборы

москва

выборы в государственную думу

элла памфилова

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что причиной очередей на избирательный участок на Арбате может быть использование технологии "мобильный избиратель"."Если это тот участок о котором вы говорите, я полагаю, что есть недоработка Московской городской избирательной комиссии... Надо его как-то немножко "разнести" этот участок, чтобы не было там скопления народа. Особенно зимой это действительно тяжело, я уже это замечание делала", - ответила Памфилова на вопрос журналиста о переполненности участка в информцентре ЦИК.Она добавила, что причиной скопления людей могло стать использование технологии "мобильный избиратель", с помощью которой люди могут голосовать по месту нахождения там, где им более удобно."У нас есть "мобильный избиратель". Может быть, это сотрудники каких-то ведомств, у них есть такое право, может, люди приехали из командировок и решили, что в центре Москвы им удобнее (голосовать). У людей есть такое право - приписаться по "мобильному избирателю" к тому участку, которые ближе", - добавила глава ЦИК.Памфилова призвала председателей участковых избирательных комиссий в случае скопления людей незамедлительно раздать маски и следить за социальной дистанцией."Кто-то, волонтер или помощник, член комиссии, не важно - как только видите, что собирается народ, надо четко брать клейкую ленту протягивать, организовать, чтобы очередь стояла на расстоянии друг от друга, и пока они не подойдут к участку, выйти с коробкой с масками и предложить всем маски", - сказала она.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, выборы, москва, выборы в государственную думу, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия