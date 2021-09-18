https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750726755.html

ЦИК предложил способ борьбы с грубыми нарушениями при голосовании

ЦИК предложил способ борьбы с грубыми нарушениями при голосовании - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК предложил способ борьбы с грубыми нарушениями при голосовании

В случае нарушений на выборах, которые ЦИК считает грубыми, регионам предлагается отменить результаты по участку или по ящику для голосования, таких случаев... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T23:34

2021-09-18T23:34

2021-09-18T23:46

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выборы в государственную думу

элла памфилова

николай булаев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В случае нарушений на выборах, которые ЦИК считает грубыми, регионам предлагается отменить результаты по участку или по ящику для голосования, таких случаев немного, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Ранее Булаев сообщил РИА Новости, что оценивает голосование на выборах в РФ как спокойное, корректное. Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет."А в случае тех нарушений, в отношении которых мы считаем, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования. Таких немного", - сказал Булаев.В ходе выборов в России недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня, заявила председатель ЦИК Элла ПамфиловаБюллетени, по ее словам, были аннулированы в пяти субъектах России – республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750721020.html

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политика, выборы, челябинская область, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, николай булаев, россия