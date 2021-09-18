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Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму
Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму - РИА Новости, 18.09.2021
Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму
Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму проходят свободно, никто не оказывает давления на избирателей. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:50
2021-09-18T19:50
2021-09-18T19:50
выборы в государственную думу
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сербия
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выборы в государственную думу
жером ламбер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму проходят свободно, никто не оказывает давления на избирателей.Группа иностранных наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ."Остается еще один день голосования, но исходя из тех двух дней, которые прошли и за которыми мы наблюдали, могу сказать, безусловно, что нет никаких подозрений, что на крымчан оказывается какое-то давление или попытки давления. Голосование проходит полностью свободно", - сказал Ламбер журналистам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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выборы, сербия, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер
Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму
Наблюдатель из Франции Ламбер оценил голосование в Крыму как полностью свободное