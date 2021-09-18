https://ria.ru/20210918/nablyudatel-1750710159.html

Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму

Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму - РИА Новости, 18.09.2021

Наблюдатель из Франции не увидел признаков давления на избирателей в Крыму

Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму проходят свободно, никто не оказывает давления на избирателей. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:50

2021-09-18T19:50

2021-09-18T19:50

выборы в государственную думу

выборы

сербия

франция

госдума рф

выборы в государственную думу

жером ламбер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму проходят свободно, никто не оказывает давления на избирателей.Группа иностранных наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ."Остается еще один день голосования, но исходя из тех двух дней, которые прошли и за которыми мы наблюдали, могу сказать, безусловно, что нет никаких подозрений, что на крымчан оказывается какое-то давление или попытки давления. Голосование проходит полностью свободно", - сказал Ламбер журналистам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210918/nablyudateli-1750709023.html

сербия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, сербия, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер