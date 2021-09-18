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"Немой убийца": Мясников назвал основные ошибки гипертоников
"Немой убийца": Мясников назвал основные ошибки гипертоников - РИА Новости, 18.09.2021
"Немой убийца": Мясников назвал основные ошибки гипертоников
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о наиболее распространенных ошибках людей, страдающих гипертонией. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:14
2021-09-18T13:34
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о наиболее распространенных ошибках людей, страдающих гипертонией.По словам специалиста, он сам живет с этим синдромом на протяжении 30 лет. Большинство людей при таком диагнозе выбирают диаметрально противоположные стратегии поведения: либо вовсе стараются не обращать на это внимания, либо, наоборот, чрезмерно увлекаются ограничениями, заметил медик."Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. &lt;...&gt; Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них", — подчеркнул Мясников.Другой, не менее серьезной ошибкой при таком заболевании врач считает ситуацию, когда человек слишком зацикливается на проблеме и начинает измерять давление каждые 15 минут, принимать различные лекарства. Кроме того, такие люди отказываются, в частности, от посещения бани и более активного образа жизни. Специалист заверил, что подобное отношение к гипертонии никоим образом не принесет пользы здоровью и необходимо искать золотую середину."У нас, по статистике, в мире 40 процентов гипертоников, получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны — гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония. &lt;...&gt; Поэтому трезво оценивайте ситуацию", — сказал врач, добавив, что нужно не мерить давление "каждую секунду", а раз в три месяца посещать врача и тренировать сердечно-сосудистую систему.Гипертония — синдром повышенного кровяного давления. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим зачастую опасным состоянием страдают 1,28 миллиарда людей в возрасте 30-79 лет.
https://ria.ru/20210916/myasnikov-1750361119.html
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
11:14 18.09.2021 (обновлено: 13:34 18.09.2021)
 
"Немой убийца": Мясников назвал основные ошибки гипертоников

Доктор Мясников назвал две ошибки людей, страдающих гипертонией

© Depositphotos / photographee.euЖенщина, заболевшая гриппом
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о наиболее распространенных ошибках людей, страдающих гипертонией.
По словам специалиста, он сам живет с этим синдромом на протяжении 30 лет. Большинство людей при таком диагнозе выбирают диаметрально противоположные стратегии поведения: либо вовсе стараются не обращать на это внимания, либо, наоборот, чрезмерно увлекаются ограничениями, заметил медик.
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Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"
"Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...> Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них", — подчеркнул Мясников.
Другой, не менее серьезной ошибкой при таком заболевании врач считает ситуацию, когда человек слишком зацикливается на проблеме и начинает измерять давление каждые 15 минут, принимать различные лекарства. Кроме того, такие люди отказываются, в частности, от посещения бани и более активного образа жизни. Специалист заверил, что подобное отношение к гипертонии никоим образом не принесет пользы здоровью и необходимо искать золотую середину.
"У нас, по статистике, в мире 40 процентов гипертоников, получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны — гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония. <...> Поэтому трезво оценивайте ситуацию", — сказал врач, добавив, что нужно не мерить давление "каждую секунду", а раз в три месяца посещать врача и тренировать сердечно-сосудистую систему.
Гипертония — синдром повышенного кровяного давления. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим зачастую опасным состоянием страдают 1,28 миллиарда людей в возрасте 30-79 лет.
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За последние 30 лет количество больных гипертонией выросло вдвое
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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