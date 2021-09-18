https://ria.ru/20210918/mozaika-1750391214.html
В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик
В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик - РИА Новости, 18.09.2021
В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик
В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик, сообщает Daily Sabah. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:50
2021-09-18T06:50
2021-09-18T06:50
культура
турция
археология
новости культуры
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик, сообщает Daily Sabah. Археологи обнаружили ее при раскопках на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун, где с 2012 года ведутся археологические раскопки с участием специалистов из Италии. Размер изображения — три на семь метров, его составляют 3 147 камней. По предварительным оценкам, возраст мозаики три с половиной тысячи лет. Артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII веков до н.э.Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета считает, что мозаика была создана в 1500 годы до н.э. Он также настаивает на том, что она является старейшей из обнаруженных. "Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но считаем, что эта старше", — говорит исследователь.
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турция, археология, новости культуры
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик, сообщает
Daily Sabah.
Археологи обнаружили ее при раскопках на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун, где с 2012 года ведутся археологические раскопки с участием специалистов из Италии. Размер изображения — три на семь метров, его составляют 3 147 камней. По предварительным оценкам, возраст мозаики три с половиной тысячи лет. Артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII веков до н.э.
"Было установлено, что найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Подтверждает это и ее форма — она достаточно примитивна. Мы думаем, что это открытие привлечет туристов", — говорит Хусейн Чифтчи, руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат.
Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета считает, что мозаика была создана в 1500 годы до н.э. Он также настаивает на том, что она является старейшей из обнаруженных. "Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но считаем, что эта старше", — говорит исследователь.