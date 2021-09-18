https://ria.ru/20210918/moskva-1750668481.html

Более полутора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

Более полутора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 18.09.2021

Более полутора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

Более 1,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:15

2021-09-18T13:15

2021-09-18T13:15

выборы в государственную думу

политика

москва

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.Согласно последним данным сайта, на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу получено 1 501 598 голосов, на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу - 1 437 260 голосов.Кроме того, на довыборах в Мосгордуму по двум округам уже получено 55 523 голоса, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве - 10 670 голосов.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, московская городская дума, госдума рф