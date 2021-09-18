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В Москве выявили 2746 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2746 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве выявили 2746 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2746, Петербурге - 1791, Подмосковье - 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:34
2021-09-18T11:34
2021-09-18T11:34
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2746, Петербурге - 1791, Подмосковье - 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2746, Санкт-Петербург - 1791, Московская область - 915", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2746 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 2746 новых случаев заражения коронавирусом