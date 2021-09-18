https://ria.ru/20210918/moskva-1750645483.html
В Москве к октябрю завершат ремонт дорог, сообщил заммэра Бирюков
В Москве к октябрю завершат ремонт дорог, сообщил заммэра Бирюков - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве к октябрю завершат ремонт дорог, сообщил заммэра Бирюков
Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме идет в соответствии с графиком, он завершится к 1 октября, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:23
2021-09-18T09:23
2021-09-18T09:23
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме идет в соответствии с графиком, он завершится к 1 октября, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По его словам, в этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров."Работы выполнены на 92%, они будут завершены в установленный срок к 1 октября. Одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры", - сказал Бирюков.По его словам, выполнен ремонт участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, шоссе Энтузиастов, трассы М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.Сейчас работы идут на более чем 150 объектах, в том числе на участках МКАД, Лужнецкой эстакаде ТТК (от Андреевского моста до Бережковского моста), улицах Крылатские холмы и Широкая, Братеевском мосту.Вице-мэр отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, и разметка остановок общественного транспорта.
https://ria.ru/20210901/remont-1748157282.html
https://ria.ru/20210828/dorogi-1747627465.html
москва
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)
В Москве к октябрю завершат ремонт дорог, сообщил заммэра Бирюков
Заммэра Бирюков: в Москве к октябрю завершат ремонт дорог