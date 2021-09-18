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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/moskalkova-1750673887.html
Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве
Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве - РИА Новости, 18.09.2021
Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с представителями иностранных делегаций посетила СИЗО №2 в Москве. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:10
2021-09-18T14:10
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
яблоко
татьяна москалькова
коммунисты россии
россия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с представителями иностранных делегаций посетила СИЗО №2 в Москве."Вместе с делегацией иностранных омбудсменов и представители международных организаций посетили следственный изолятор №2 УФСИН России по городу Москва", - написала Москалькова в Instagram.Она отметила, что в СИЗО предусмотрены все условия для соблюдения гарантий избирательных прав, "а также приняты необходимые меры для обеспечения охраны здоровья людей в период распространения коронавирусной инфекции".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, москва, госдума рф, яблоко, татьяна москалькова, коммунисты россии, россия
14:10 18.09.2021
 
Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве

Татьяна Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО №2 в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с представителями иностранных делегаций посетила СИЗО №2 в Москве.
"Вместе с делегацией иностранных омбудсменов и представители международных организаций посетили следственный изолятор №2 УФСИН России по городу Москва", - написала Москалькова в Instagram.
Она отметила, что в СИЗО предусмотрены все условия для соблюдения гарантий избирательных прав, "а также приняты необходимые меры для обеспечения охраны здоровья людей в период распространения коронавирусной инфекции".
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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