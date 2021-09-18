https://ria.ru/20210918/moskalkova-1750673887.html

Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве

Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве - РИА Новости, 18.09.2021

Москалькова и иностранные омбудсмены посетили СИЗО в Москве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с представителями иностранных делегаций посетила СИЗО №2 в Москве. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:10

2021-09-18T14:10

2021-09-18T14:10

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с представителями иностранных делегаций посетила СИЗО №2 в Москве."Вместе с делегацией иностранных омбудсменов и представители международных организаций посетили следственный изолятор №2 УФСИН России по городу Москва", - написала Москалькова в Instagram.Она отметила, что в СИЗО предусмотрены все условия для соблюдения гарантий избирательных прав, "а также приняты необходимые меры для обеспечения охраны здоровья людей в период распространения коронавирусной инфекции".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750670459.html

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политика, москва, госдума рф, яблоко, татьяна москалькова, коммунисты россии, россия