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Около Капитолия прошел митинг в поддержку участников январского штурма
Около Капитолия прошел митинг в поддержку участников январского штурма - РИА Новости, 18.09.2021
Около Капитолия прошел митинг в поддержку участников январского штурма
Митинг в поддержку преследуемых участников январского штурма Капитолия завершился в центре Вашингтона без сколько-нибудь серьезных происшествий. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:57
2021-09-18T22:57
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
дональд трамп
капитолий
иисус христос
россия
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку преследуемых участников январского штурма Капитолия завершился в центре Вашингтона без сколько-нибудь серьезных происшествий.Сотрудники правоохранительных органов в полном защитном снаряжении со щитами, дубинками и ружьями для стрельбы резиновыми пулями численно заметно превосходили демонстрантов, которых на лужайке перед зданием конгресса собралось от нескольких десятков до пары сотен человек.Участники акции, заранее напугавшей вашингтонский истеблишмент, требовали более гуманного обращения с людьми, попавшими в тюрьму за участие в событиях 6 января."Мы видим, как преследуют 600 американцев, брошенных в тюрьмы после 6 января. Мы хотим, чтобы их отпустили на свободу на время следствия, которое должно вестись, как это принято в США, а не приобретать гротескные формы", - сказала РИА Новости участница митинга Кэтрин Катари из Нью-Йорка."Мы здесь, чтобы не дать забыть о них и о нас. Мы продолжим борьбу", - добавила она.Ораторы со сцены рассказывали, как плохо обращаются с задержанными - их якобы помещают в камеры-одиночки и насильственно вакцинируют от COVID-19. Организатор митинга, бывший сотрудник избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа Мэтт Брейнорд, многократно дает понять, что штурм Капитолия он осуждает, с политикой не связан и требует гуманизма только для тех, кто не был замешан в насилии.Полиция нечасто вмешивались в происходящее - в основном для того, чтобы вывести с митинга сторонников противоположных взглядов или просто эмоционально неуравновешенных людей.Целая колонна копов-велосипедистов сопровождает к выходу мужчину с надписью на груди "Я Иисус Христос". По пути он кричит: "Предатели!" Еще одного предполагаемого нарушителя спокойствия выдворяет с десяток полицейских со щитами и в касках. За что, слетевшимся журналистам понять не удалось. "Молодой человек, как вас зовут? Мы за вас молиться будем", - кричат из толпы. Командир приказывает полицейским отпустить задержанного "там, где закончатся журналисты".Площадка митинга была огорожена со всех сторон не только металлическими заборами, но и грузовиками коммунальных служб. Власти всерьез опасались беспорядков."Они нас называют "Талибаном"*... Я не знаю почему", - жалуется РИА Новости одна из участниц митинга."Похоже, ребята, у вас в России демократии побольше нашего", - говорит ее спутник.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/kapitoliy-1750391393.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, дональд трамп, капитолий, иисус христос, россия
22:57 18.09.2021
 
Около Капитолия прошел митинг в поддержку участников январского штурма

Митинг в поддержку преследуемых участников январского штурма Капитолия прошел в Вашингтоне

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку преследуемых участников январского штурма Капитолия завершился в центре Вашингтона без сколько-нибудь серьезных происшествий.
Сотрудники правоохранительных органов в полном защитном снаряжении со щитами, дубинками и ружьями для стрельбы резиновыми пулями численно заметно превосходили демонстрантов, которых на лужайке перед зданием конгресса собралось от нескольких десятков до пары сотен человек.
Участники акции, заранее напугавшей вашингтонский истеблишмент, требовали более гуманного обращения с людьми, попавшими в тюрьму за участие в событиях 6 января.
"Мы видим, как преследуют 600 американцев, брошенных в тюрьмы после 6 января. Мы хотим, чтобы их отпустили на свободу на время следствия, которое должно вестись, как это принято в США, а не приобретать гротескные формы", - сказала РИА Новости участница митинга Кэтрин Катари из Нью-Йорка.
"Мы здесь, чтобы не дать забыть о них и о нас. Мы продолжим борьбу", - добавила она.
Ораторы со сцены рассказывали, как плохо обращаются с задержанными - их якобы помещают в камеры-одиночки и насильственно вакцинируют от COVID-19. Организатор митинга, бывший сотрудник избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа Мэтт Брейнорд, многократно дает понять, что штурм Капитолия он осуждает, с политикой не связан и требует гуманизма только для тех, кто не был замешан в насилии.
Полиция нечасто вмешивались в происходящее - в основном для того, чтобы вывести с митинга сторонников противоположных взглядов или просто эмоционально неуравновешенных людей.
Ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Участники штурма Капитолия использовали TikTok для координации действий
Целая колонна копов-велосипедистов сопровождает к выходу мужчину с надписью на груди "Я Иисус Христос". По пути он кричит: "Предатели!" Еще одного предполагаемого нарушителя спокойствия выдворяет с десяток полицейских со щитами и в касках. За что, слетевшимся журналистам понять не удалось. "Молодой человек, как вас зовут? Мы за вас молиться будем", - кричат из толпы. Командир приказывает полицейским отпустить задержанного "там, где закончатся журналисты".
Площадка митинга была огорожена со всех сторон не только металлическими заборами, но и грузовиками коммунальных служб. Власти всерьез опасались беспорядков.
"Они нас называют "Талибаном"*... Я не знаю почему", - жалуется РИА Новости одна из участниц митинга.
"Похоже, ребята, у вас в России демократии побольше нашего", - говорит ее спутник.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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В миреСШАВашингтон (город)ТалибанДональд ТрампКапитолийИисус ХристосРоссия
 
 
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