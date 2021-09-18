В Вашингтоне пройдет митинг в поддержку участников штурма Капитолия
Полиция Капитолия заявила о готовящихся беспорядках во время митинга на Юнион-Сквер
© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Митинг правых сил в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, пройдет в субботу в Вашингтоне в условиях повышенных мер безопасности.
Ожидается, что митинг, получивший название "Справедливость для J6", стартует около полудня на площади Юнион-Сквер, которая расположена у подножия Капитолийского холма. Согласно данным министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в нем примут участие порядка 700 человек, в том числе члены радикальных объединений. В этой связи силы безопасности американской столицы приведены в состояние повышенной готовности. В Белом доме, между тем, выразили надежду, что намеченная на субботу акция будет носить мирный характер.
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Еще в четверг сотрудники правоохранительных органов завершили установку металлических ограждений вокруг здания конгресса. Как сообщили РИА Новости в полиции Капитолия, их планируют демонтировать в воскресенье – на следующий день после проведения митинга. Кроме того, Пентагон направил для усиления полиции у конгресса по ее запросу 100 бойцов Национальной гвардии. Вооружать их для данных целей, впрочем, не планируется.
Шеф полиции Капитолия Томас Мэнгер накануне заявил о возможности столкновений демонстрантов, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов. По его словам, властям известно о трех группах, которые могут проводить контрпротесты.
"Нас больше всего беспокоит вероятность того, что на эту демонстрацию прибудут контрдемонстранты, что повлечет за собой насилие между ними", - сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что правоохранители рассматривают это как наиболее вероятный сценарий применения насилия на Капитолийском холме в субботу.
По сообщениям СМИ, руководство МВБ США на текущей неделе предупредило власти американских штатов и городов, что провокации могут исходить как от самих участников митинга, так и от их политических противников. При этом власти отмечали, что возможные стычки будут носить единичный характер, сведений о подготовке организованных беспорядков на тот момент не поступало.
Экс-президент США Дональд Трамп, занимавший пост главы государства во время январского штурма Капитолия, назвал предстоящую акцию "уловкой", поскольку вне зависимости от результатов митинг будет использован для критики республиканцев.
"В субботу будет ловушка. Если люди не появятся, они скажут: "О, это из-за нехватки силы духа". А если люди придут, их будут преследовать", - высказался Трамп о предстоящей манифестации. Впрочем, сам он, по всей видимости, не собирается участвовать в митинге. Как писала ранее газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Трампа, свой субботний день американский политик планирует провести за игрой в гольф.
Шестого января сторонники Трампа, смяв кордоны полиции, прорвались в здание Капитолия, чтобы не допустить утверждения итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в стране. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал экс-президента. По делу о январских беспорядках в Вашингтоне были задержаны примерно 650 человек.