Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/miting-1750638033.html
В Вашингтоне пройдет митинг в поддержку участников штурма Капитолия
В Вашингтоне пройдет митинг в поддержку участников штурма Капитолия - РИА Новости, 18.09.2021
В Вашингтоне пройдет митинг в поддержку участников штурма Капитолия
Митинг правых сил в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, пройдет в субботу в Вашингтоне в условиях повышенных мер безопасности. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:17
2021-09-18T06:17
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
министерство обороны сша
дональд трамп
капитолий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f7bd615c759989c503cd8993ab0e1d8a.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Митинг правых сил в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, пройдет в субботу в Вашингтоне в условиях повышенных мер безопасности.Ожидается, что митинг, получивший название "Справедливость для J6", стартует около полудня на площади Юнион-Сквер, которая расположена у подножия Капитолийского холма. Согласно данным министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в нем примут участие порядка 700 человек, в том числе члены радикальных объединений. В этой связи силы безопасности американской столицы приведены в состояние повышенной готовности. В Белом доме, между тем, выразили надежду, что намеченная на субботу акция будет носить мирный характер.Еще в четверг сотрудники правоохранительных органов завершили установку металлических ограждений вокруг здания конгресса. Как сообщили РИА Новости в полиции Капитолия, их планируют демонтировать в воскресенье – на следующий день после проведения митинга. Кроме того, Пентагон направил для усиления полиции у конгресса по ее запросу 100 бойцов Национальной гвардии. Вооружать их для данных целей, впрочем, не планируется.Шеф полиции Капитолия Томас Мэнгер накануне заявил о возможности столкновений демонстрантов, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов. По его словам, властям известно о трех группах, которые могут проводить контрпротесты."Нас больше всего беспокоит вероятность того, что на эту демонстрацию прибудут контрдемонстранты, что повлечет за собой насилие между ними", - сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что правоохранители рассматривают это как наиболее вероятный сценарий применения насилия на Капитолийском холме в субботу.По сообщениям СМИ, руководство МВБ США на текущей неделе предупредило власти американских штатов и городов, что провокации могут исходить как от самих участников митинга, так и от их политических противников. При этом власти отмечали, что возможные стычки будут носить единичный характер, сведений о подготовке организованных беспорядков на тот момент не поступало.Экс-президент США Дональд Трамп, занимавший пост главы государства во время январского штурма Капитолия, назвал предстоящую акцию "уловкой", поскольку вне зависимости от результатов митинг будет использован для критики республиканцев."В субботу будет ловушка. Если люди не появятся, они скажут: "О, это из-за нехватки силы духа". А если люди придут, их будут преследовать", - высказался Трамп о предстоящей манифестации. Впрочем, сам он, по всей видимости, не собирается участвовать в митинге. Как писала ранее газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Трампа, свой субботний день американский политик планирует провести за игрой в гольф.Шестого января сторонники Трампа, смяв кордоны полиции, прорвались в здание Капитолия, чтобы не допустить утверждения итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в стране. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал экс-президента. По делу о январских беспорядках в Вашингтоне были задержаны примерно 650 человек.
https://ria.ru/20210912/politsiya-1749718288.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/kapitoliy-1750391393.html
https://ria.ru/20210803/kapitoliy-1744089538.html
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cacec45de4ad5b76025094b020ff5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп, капитолий
06:17 18.09.2021
 
В Вашингтоне пройдет митинг в поддержку участников штурма Капитолия

Полиция Капитолия заявила о готовящихся беспорядках во время митинга на Юнион-Сквер

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Митинг правых сил в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, пройдет в субботу в Вашингтоне в условиях повышенных мер безопасности.
Ожидается, что митинг, получивший название "Справедливость для J6", стартует около полудня на площади Юнион-Сквер, которая расположена у подножия Капитолийского холма. Согласно данным министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в нем примут участие порядка 700 человек, в том числе члены радикальных объединений. В этой связи силы безопасности американской столицы приведены в состояние повышенной готовности. В Белом доме, между тем, выразили надежду, что намеченная на субботу акция будет носить мирный характер.
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 05:20
В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
Еще в четверг сотрудники правоохранительных органов завершили установку металлических ограждений вокруг здания конгресса. Как сообщили РИА Новости в полиции Капитолия, их планируют демонтировать в воскресенье – на следующий день после проведения митинга. Кроме того, Пентагон направил для усиления полиции у конгресса по ее запросу 100 бойцов Национальной гвардии. Вооружать их для данных целей, впрочем, не планируется.
Шеф полиции Капитолия Томас Мэнгер накануне заявил о возможности столкновений демонстрантов, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов. По его словам, властям известно о трех группах, которые могут проводить контрпротесты.
"Нас больше всего беспокоит вероятность того, что на эту демонстрацию прибудут контрдемонстранты, что повлечет за собой насилие между ними", - сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что правоохранители рассматривают это как наиболее вероятный сценарий применения насилия на Капитолийском холме в субботу.
Ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 18:11В мире
Участники штурма Капитолия использовали TikTok для координации действий
По сообщениям СМИ, руководство МВБ США на текущей неделе предупредило власти американских штатов и городов, что провокации могут исходить как от самих участников митинга, так и от их политических противников. При этом власти отмечали, что возможные стычки будут носить единичный характер, сведений о подготовке организованных беспорядков на тот момент не поступало.
Экс-президент США Дональд Трамп, занимавший пост главы государства во время январского штурма Капитолия, назвал предстоящую акцию "уловкой", поскольку вне зависимости от результатов митинг будет использован для критики республиканцев.
"В субботу будет ловушка. Если люди не появятся, они скажут: "О, это из-за нехватки силы духа". А если люди придут, их будут преследовать", - высказался Трамп о предстоящей манифестации. Впрочем, сам он, по всей видимости, не собирается участвовать в митинге. Как писала ранее газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Трампа, свой субботний день американский политик планирует провести за игрой в гольф.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 02:53Захват Капитолия в Вашингтоне
Исследование: американцы не верят расследующему штурм Капитолия комитету
Шестого января сторонники Трампа, смяв кордоны полиции, прорвались в здание Капитолия, чтобы не допустить утверждения итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в стране. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал экс-президента. По делу о январских беспорядках в Вашингтоне были задержаны примерно 650 человек.
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденМинистерство обороны СШАДональд ТрампКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Посол России рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния