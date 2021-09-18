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В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ - РИА Новости, 18.09.2021
В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
Соединенные Штаты глубоко сожалеют в связи с отказом России продлить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, заявил в пятницу... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T04:46
2021-09-18T05:41
в мире
киев
мария захарова
обсе
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты глубоко сожалеют в связи с отказом России продлить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября, заявил ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изначальный жест доброй воли России остался без ответа со стороны Киева и Запада, и продолжение деятельности наблюдателей нецелесообразно.В нем отмечается, что после данных событий Вашингтон "глубоко обеспокоен" дальнейшими намерениями Москвы в части соблюдения ею международных обязательств и конструктивного взаимодействия с Украиной."Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии по наблюдению за границей, а также прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", - добавил представитель американского дипведомства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, киев, мария захарова, обсе, нед прайс, россия
04:46 18.09.2021 (обновлено: 05:41 18.09.2021)
 
В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ

Прайс выразил сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ на российско-украинской границе

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты глубоко сожалеют в связи с отказом России продлить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября, заявил ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изначальный жест доброй воли России остался без ответа со стороны Киева и Запада, и продолжение деятельности наблюдателей нецелесообразно.

"США глубоко сожалеют о решении РФ заблокировать консенсус относительно продления миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк", о чем накануне объявил в Вене действующий председатель ОБСЕ", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Прайса.

В нем отмечается, что после данных событий Вашингтон "глубоко обеспокоен" дальнейшими намерениями Москвы в части соблюдения ею международных обязательств и конструктивного взаимодействия с Украиной.
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"Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии по наблюдению за границей, а также прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", - добавил представитель американского дипведомства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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