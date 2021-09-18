04:46 18.09.2021 (обновлено: 05:41 18.09.2021)
В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
Прайс выразил сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ на российско-украинской границе
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября, заявил ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изначальный жест доброй воли России остался без ответа со стороны Киева и Запада, и продолжение деятельности наблюдателей нецелесообразно.
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"Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии по наблюдению за границей, а также прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", - добавил представитель американского дипведомства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.