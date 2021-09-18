https://ria.ru/20210918/metro-1750689986.html

Собянин провел технический пуск четырех станций Большого кольца метро

Собянин провел технический пуск четырех станций Большого кольца метро - РИА Новости, 18.09.2021

Собянин провел технический пуск четырех станций Большого кольца метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская". РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:01

2021-09-18T16:01

2021-09-18T20:03

общество

московский метрополитен

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская"."В течение последней недели мы завершили строительство трех участков Большой кольцевой линии метро — десяти станций от "Мнёвников" до "Каховской". Сегодня технический пуск третьего южного участка с четырьмя станциями. Пассажирское движение планируем открыть после завершения пусконаладочных работ", — сказал Собянин.По его словам, запуск этих четырех станций улучшит транспортную доступность для 700 тысяч человек, которые живут в пяти районах Москвы. В результате общая протяженность работающих участков БКЛ вырастет почти в два раза, а количество действующих станций увеличится с 12 до 22. Это — две трети будущего Большого кольца.Мэр добавил, что завершение строительства южного участка БКЛ стало серьезным рубежом в реализации программы развития Московского метрополитена. С 2011 года построено уже 100 новых станций. Московское метро стало в 1,5 раза больше."Мы последовательно, шаг за шагом, идем к тому, чтобы завершить этот большой проект. Благодарю строителей", — заключил мэр.Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, в планах на 2021 год — открыть пассажирское движение на участке БКЛ "Мнёвники" — "Каховская", а также завершить строительство и реконструкцию ряда других объектов московского метро, включая второй вестибюль станции "Лесопарковая" Бутовской линии и пересадку с БКЛ на действующую станцию "Авиамоторная" Калининской линии.Южный участок БКЛ длиной 6,4 километра включает в себя четыре станции — "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Участок сооружен по традиционной для московского метро технологии — с устройством островных платформ и двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Подрядчики — ООО "ИБТ", АО "Мосметрострой".Станции метро "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская" планируется открыть в течение 2021 года в составе участка БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской" длиной порядка 20 километров с десятью станциями.

https://ria.ru/20210916/metro-1750326373.html

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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин