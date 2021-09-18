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Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии

Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии - РИА Новости, 18.09.2021

Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии

Российского певца Кая Метова госпитализировали после ДТП в Белоруссии, сообщил телеканал "Гродно Плюс". РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:43

2021-09-18T22:43

2021-09-18T23:23

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МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Российского певца Кая Метова госпитализировали после ДТП в Белоруссии, сообщил телеканал "Гродно Плюс".Артист должен был участвовать в концерте по случаю Дня города."Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.По словам самого певца, его уже осмотрели врачи, с ним все в порядке.Как отмечается на сайте певца, он родился в 1964 году, окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу скрипки, получил высшее театральное и юридическое образование.Метов был участником и музыкальным руководителем ВИА "Молодость". В 1991 году он записывает первые песни, а в 1993-м его композиция Position № 2 стала хитом. Лауреат телевизионных фестивалей "Песня года", "Пятьдесят на пятьдесят", заслуженный артист России.

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белоруссия, минск, гродно, кай метов, новости культуры, культура