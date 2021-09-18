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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210918/metov-1750723418.html
Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии
Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии - РИА Новости, 18.09.2021
Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии
Российского певца Кая Метова госпитализировали после ДТП в Белоруссии, сообщил телеканал "Гродно Плюс". РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:43
2021-09-18T23:23
культура
белоруссия
минск
гродно
кай метов
новости культуры
культура
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МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Российского певца Кая Метова госпитализировали после ДТП в Белоруссии, сообщил телеканал "Гродно Плюс".Артист должен был участвовать в концерте по случаю Дня города."Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.По словам самого певца, его уже осмотрели врачи, с ним все в порядке.Как отмечается на сайте певца, он родился в 1964 году, окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу скрипки, получил высшее театральное и юридическое образование.Метов был участником и музыкальным руководителем ВИА "Молодость". В 1991 году он записывает первые песни, а в 1993-м его композиция Position № 2 стала хитом. Лауреат телевизионных фестивалей "Песня года", "Пятьдесят на пятьдесят", заслуженный артист России.
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белоруссия, минск, гродно, кай метов, новости культуры, культура
22:43 18.09.2021 (обновлено: 23:23 18.09.2021)
 
Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии

Кай Метов госпитализирован после ДТП в Белоруссии, где должен был участвовать в концерте

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" Кай Метов
Международный музыкальный фестиваль Дорога на Ялту Кай Метов - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Российского певца Кая Метова госпитализировали после ДТП в Белоруссии, сообщил телеканал "Гродно Плюс".
Артист должен был участвовать в концерте по случаю Дня города.
"Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
По словам самого певца, его уже осмотрели врачи, с ним все в порядке.

"Мы ехали в Гродно, я был на заднем сиденье. Водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло. К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь", — рассказал он.

Как отмечается на сайте певца, он родился в 1964 году, окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу скрипки, получил высшее театральное и юридическое образование.
Метов был участником и музыкальным руководителем ВИА "Молодость". В 1991 году он записывает первые песни, а в 1993-м его композиция Position № 2 стала хитом. Лауреат телевизионных фестивалей "Песня года", "Пятьдесят на пятьдесят", заслуженный артист России.
 
КультураБелоруссияМинскГродноКай МетовНовости культурыКультура
 
 
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