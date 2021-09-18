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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/malyshev-1750724173.html
Глава избиркома Крыма отреагировал на публикацию своих данных на Украине
Глава избиркома Крыма отреагировал на публикацию своих данных на Украине - РИА Новости, 18.09.2021
Глава избиркома Крыма отреагировал на публикацию своих данных на Украине
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев с иронией воспринял публикацию своих персональных данных на Украине и заявил, что запугивания членов... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:59
2021-09-18T22:59
выборы в государственную думу
украина
госдума рф
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев с иронией воспринял публикацию своих персональных данных на Украине и заявил, что запугивания членов избирательной комиссии никак не влияют на их работу."Относительно персональных данных и того, что они есть в различных каналах, то с учетом того, что я в свое время давным-давно в 1978 году заканчивал Киевский госуниверситет, то думаю, что мои однокурсники видят и радуются за меня", - сказал Малышев журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к появлению своих персональных данных в ряде украинских Telegram-каналов.По его словам, все инсинуации и запугивания Украины в отношении членов избирательной комиссии Крыма, а также территориальных и участковых комиссий ни коим образом не влияют на их работу.Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", притом, что на территории Донбасса выборы не проводятся.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210918/poklonskaya-1750714228.html
https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html
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украина, госдума рф, донбасс, михаил малышев
22:59 18.09.2021
 

Глава избиркома Крыма отреагировал на публикацию своих данных на Украине

© РИА Новости / Максим БлиновПредседатель крымского избиркома Михаил Малышев
Председатель крымского избиркома Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев с иронией воспринял публикацию своих персональных данных на Украине и заявил, что запугивания членов избирательной комиссии никак не влияют на их работу.
"Относительно персональных данных и того, что они есть в различных каналах, то с учетом того, что я в свое время давным-давно в 1978 году заканчивал Киевский госуниверситет, то думаю, что мои однокурсники видят и радуются за меня", - сказал Малышев журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к появлению своих персональных данных в ряде украинских Telegram-каналов.
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По его словам, все инсинуации и запугивания Украины в отношении членов избирательной комиссии Крыма, а также территориальных и участковых комиссий ни коим образом не влияют на их работу.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", притом, что на территории Донбасса выборы не проводятся.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Выборы в Государственную думуУкраинаГосдума РФДонбассМихаил Малышев
 
 
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