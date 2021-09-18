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Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья - РИА Новости, 18.09.2021
Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности игры собак в осенних листьях – под ними могут скрываться острые... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:29
2021-09-18T03:29
2021-09-18T03:29
общество
владимир голубев
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности игры собак в осенних листьях – под ними могут скрываться острые предметы.По его словам, под осенними листьями могут прятаться осколки стекла, проволока, арматура или другие опасные предметы. Он посоветовал владельцам внимательно осматривать места выгула и наблюдать за животным в процессе игры.Также кинолог посоветовал следить за тем, чтобы собака не нашла в листьях чего-нибудь съестного, потому что она может заразиться гельминтами или подхватить инфекционное заболевание, а в крайнем случае лишиться жизни, если съест что-то подброшенное "догхантерами".Еще одна опасность - блохи и клещи. По словам кинолога, ошибочно полагать, что насекомые неактивны в осенний период. Если температура опускается ниже 5-10 градусов тепла, те впадают в спячку, но в теплые дни могут "оживать" и поджидать жертв в осенних листьях. Чтобы избежать встречи с блохами и клещами, Голубев советует регулярно обрабатывать собаку от паразитов и внимательно осматривать ее после прогулки.
https://ria.ru/20210909/vospitanie-1749276690.html
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общество, владимир голубев
Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
Кинолог Голубев: под листьями могут лежать острые предметы, способные ранить собаку
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
предупредил об опасности игры собак в осенних листьях – под ними могут скрываться острые предметы.
"Многие собаки очень любят осенние листья. Они с ними играют, ныряют в них с головой или разрывают их носом. Владельцам нужно быть особенно внимательными, во время игры собака может пораниться. Нам приятно смотреть на разноцветные листья, но мы не видим того, что находится под ними, а там могут быть острые предметы", - сказал Голубев РИА Новости.
По его словам, под осенними листьями могут прятаться осколки стекла, проволока, арматура или другие опасные предметы. Он посоветовал владельцам внимательно осматривать места выгула и наблюдать за животным в процессе игры.
Также кинолог посоветовал следить за тем, чтобы собака не нашла в листьях чего-нибудь съестного, потому что она может заразиться гельминтами или подхватить инфекционное заболевание, а в крайнем случае лишиться жизни, если съест что-то подброшенное "догхантерами".
"Призываю хозяев не терять бдительность и внимательно следить за питомцем на прогулке. Если вы заметили, что собака что-то пытается поднять из-под листьев, немедленно отберите у собаки заинтересовавший ее объект", ─ сказал Голубев.
Еще одна опасность - блохи и клещи. По словам кинолога, ошибочно полагать, что насекомые неактивны в осенний период. Если температура опускается ниже 5-10 градусов тепла, те впадают в спячку, но в теплые дни могут "оживать" и поджидать жертв в осенних листьях. Чтобы избежать встречи с блохами и клещами, Голубев советует регулярно обрабатывать собаку от паразитов и внимательно осматривать ее после прогулки.