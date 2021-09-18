https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html

Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья

Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья - РИА Новости, 18.09.2021

Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности игры собак в осенних листьях – под ними могут скрываться острые... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T03:29

2021-09-18T03:29

2021-09-18T03:29

общество

владимир голубев

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности игры собак в осенних листьях – под ними могут скрываться острые предметы.По его словам, под осенними листьями могут прятаться осколки стекла, проволока, арматура или другие опасные предметы. Он посоветовал владельцам внимательно осматривать места выгула и наблюдать за животным в процессе игры.Также кинолог посоветовал следить за тем, чтобы собака не нашла в листьях чего-нибудь съестного, потому что она может заразиться гельминтами или подхватить инфекционное заболевание, а в крайнем случае лишиться жизни, если съест что-то подброшенное "догхантерами".Еще одна опасность - блохи и клещи. По словам кинолога, ошибочно полагать, что насекомые неактивны в осенний период. Если температура опускается ниже 5-10 градусов тепла, те впадают в спячку, но в теплые дни могут "оживать" и поджидать жертв в осенних листьях. Чтобы избежать встречи с блохами и клещами, Голубев советует регулярно обрабатывать собаку от паразитов и внимательно осматривать ее после прогулки.

https://ria.ru/20210909/vospitanie-1749276690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев