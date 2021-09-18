https://ria.ru/20210918/krym-1750643046.html

Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит

Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит - РИА Новости, 18.09.2021

Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымскотатарского... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:50

2021-09-18T08:50

2021-09-18T08:50

украина

республика крым

эйваз умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымскотатарского языка с кириллицы на латиницу.Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы. Украинские власти считают, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы."Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования - на кириллице", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, в российском Крыму живут около 300 тысяч крымских татар, в то время как на Украине - лишь 10-15 тысяч.

https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, республика крым, эйваз умеров, россия