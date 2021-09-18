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Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит
Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит - РИА Новости, 18.09.2021
Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымскотатарского... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:50
2021-09-18T08:50
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымскотатарского языка с кириллицы на латиницу.Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы. Украинские власти считают, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы."Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования - на кириллице", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, в российском Крыму живут около 300 тысяч крымских татар, в то время как на Украине - лишь 10-15 тысяч.
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украина, республика крым, эйваз умеров, россия
08:50 18.09.2021
 
Крымские татары раскритиковали идею Киева изменить их алфавит

Глава региональной автономии крымских татар Умеров: необходимости в изменении алфавита нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымскотатарского языка с кириллицы на латиницу.
Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы. Украинские власти считают, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы.
"Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования - на кириллице", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, в российском Крыму живут около 300 тысяч крымских татар, в то время как на Украине - лишь 10-15 тысяч.
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УкраинаРеспублика КрымЭйваз УмеровРоссия
 
 
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