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Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США - РИА Новости, 18.09.2021
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США
Ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:45
2021-09-18T22:49
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
жан-ив ле дриан
париж
канберра
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ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией", — сказал он заявил в эфире France 2.По его словам, в ситуации с разрывом контракта имели место "двуличие, презрение и ложь".Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отметила при этом, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html
https://ria.ru/20210917/aukus-1750443498.html
сша
австралия
франция
великобритания
париж
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, жан-ив ле дриан, париж, канберра, мид франции‎
21:45 18.09.2021 (обновлено: 22:49 18.09.2021)
 
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: отзыв посла из США отражает силу кризиса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией", — сказал он заявил в эфире France 2.
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По его словам, в ситуации с разрывом контракта имели место "двуличие, презрение и ложь".
Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отметила при этом, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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