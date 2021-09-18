https://ria.ru/20210918/krizis-1750720110.html

Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США

Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США - РИА Новости, 18.09.2021

Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США

Ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:45

2021-09-18T21:45

2021-09-18T22:49

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сша

австралия

франция

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жан-ив ле дриан

париж

канберра

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ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией", — сказал он заявил в эфире France 2.По его словам, в ситуации с разрывом контракта имели место "двуличие, презрение и ложь".Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отметила при этом, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html

https://ria.ru/20210917/aukus-1750443498.html

сша

австралия

франция

великобритания

париж

канберра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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