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Председатель правительства ЛНР проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель правительства ЛНР проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Председатель правительства ЛНР проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:49

2021-09-18T13:49

2021-09-18T13:49

выборы в государственную думу

политика

в мире

госдума рф

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов в одном из информационном центров Луганска проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Стратегия развития государства во многом определяется деятельностью Государственной думы, поэтому я проголосовал за партию, которой доверяю, я голосовал за лидеров партии, которым я доверяю. Если говорить проще: я за мощную, сильную Россию, частью которой все больше и больше становится наш родной Донбасс, который отстоял свое право в боях быть русским", - заявил Козлов.Представитель правительства высоко оценил работу информационных центров, в которых оказывают помощь жителям республики, желающим дистанционно.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, госдума рф, луганская народная республика, россия