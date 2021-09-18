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Наука
https://ria.ru/20210918/kosmos-1750676150.html
"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС
"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС - РИА Новости, 18.09.2021
"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС
Экипаж корабля "Союз МС-19", который в октябре отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, прибыл на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:32
2021-09-18T14:34
наука
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег артемьев
земля
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-19", который в октябре отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, прибыл на космодром Байконур, сообщил Роскосмос."На космодром Байконур прибыли (основной и дублирующий) экипажи корабля "Союз МС-19" для завершения предстартовой подготовки", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.В основной "киноэкипаж" входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/mks-1750484554.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег артемьев, земля, юлия пересильд, клим шипенко, алексей дудин, алена мордовина
14:32 18.09.2021 (обновлено: 14:34 18.09.2021)
 
"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС

Основной и дублирующий "киноэкипажи" прибыли на Байконур для подготовки к полету на МКС

© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : ЦПК/Роскосмос
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-19", который в октябре отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, прибыл на космодром Байконур, сообщил Роскосмос.
"На космодром Байконур прибыли (основной и дублирующий) экипажи корабля "Союз МС-19" для завершения предстартовой подготовки", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 11:22
Стало известно меню улетающего в космос "киноэкипажа"
В основной "киноэкипаж" входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 14:31
В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом
 
НаукаБайконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег АртемьевЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоАлексей ДудинАлена Мордовина
 
 
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