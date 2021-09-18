https://ria.ru/20210918/kosmos-1750676150.html

"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС

"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС - РИА Новости, 18.09.2021

"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-19", который в октябре отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, прибыл на... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:32

2021-09-18T14:32

2021-09-18T14:34

наука

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег артемьев

земля

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-19", который в октябре отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, прибыл на космодром Байконур, сообщил Роскосмос."На космодром Байконур прибыли (основной и дублирующий) экипажи корабля "Союз МС-19" для завершения предстартовой подготовки", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.В основной "киноэкипаж" входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/mks-1750484554.html

https://ria.ru/20210916/kinoekipazh-1750334957.html

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