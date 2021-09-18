Леноблизбирком опроверг сообщения о заболевшем COVID-19 председателе УИК

Избирком Ленинградской области опроверг сообщения о COVID-19 у председателя УИК
В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.
В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.
Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.
Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.
Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.
Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.
Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.
Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.
Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.
За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.
За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.
На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.
На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.
Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.
Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.
В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.
Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.
Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.
Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.
За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.
На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.
Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.