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Леноблизбирком опроверг сообщения о заболевшем COVID-19 председателе УИК

Леноблизбирком опроверг сообщения о заболевшем COVID-19 председателе УИК - РИА Новости, 18.09.2021

Леноблизбирком опроверг сообщения о заболевшем COVID-19 председателе УИК

Избирательная комиссия Ленинградской области опровергла информацию, что у председателя одной из участковых избирательных комиссий (УИК) выявлен коронавирус – он РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T23:59

2021-09-18T23:59

2021-09-18T23:59

выборы в государственную думу

политика

выборы

кингисеппский район

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госдума рф

здоровье - общество

выборы в государственную думу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Ленинградской области опровергла информацию, что у председателя одной из участковых избирательных комиссий (УИК) выявлен коронавирус – он здоров и вакцинирован.Как сообщает Леноблизбирком, по информации одного из кандидатов, якобы у председателя УИК №507 в Кингисеппском районе подтвержден коронавирус, а у многих членов этой комиссии есть симптомы простуды."По информации председателя территориальной избирательной комиссии Е. Колмогоровой, председатель УИК №507 О. Петров в настоящее время здоров, осуществляет свои полномочия в полном объеме. Кроме того, как сообщил сам О. Петров в телефонном разговоре с Леноблизбиркомом, он вакцинирован от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на официальной странице избиркома Ленобласти в соцсети "ВКонтакте".Председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский в субботу рассказал, что огорчен большим количеством фейков, которых зафиксировано уже более 1 тысячи.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

кингисеппский район

ленинградская область

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политика, выборы, кингисеппский район, ленинградская область, госдума рф, здоровье - общество, выборы в государственную думу, коронавирусы, коронавирус в россии