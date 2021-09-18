https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750697045.html

Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса

Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса - РИА Новости, 19.09.2021

Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса

Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-18T17:10

2021-09-18T17:10

2021-09-19T01:03

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.Авторы работы изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.Ученые провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню "С днем рождения тебя". Как оказалось, люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант.Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта". Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.

https://ria.ru/20210915/delta-1750133985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19