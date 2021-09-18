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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750697045.html
Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса - РИА Новости, 19.09.2021
Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-18T17:10
2021-09-19T01:03
распространение коронавируса
в мире
наука
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.Авторы работы изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.Ученые провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню "С днем рождения тебя". Как оказалось, люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант.Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта". Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
https://ria.ru/20210915/delta-1750133985.html
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в мире, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:10 18.09.2021 (обновлено: 01:03 19.09.2021)
 
Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса

Ученые Университета Мэриленда: мутировавший коронавирус лучше передается по воздуху

© AP Photo / Altaf QadriУчитель проверяет температуру тела ученика в первый день частичного открытия школ в Ноиде, пригороде Нью-Дели, Индия
Учитель проверяет температуру тела ученика в первый день частичного открытия школ в Ноиде, пригороде Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Altaf Qadri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.
Авторы работы изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 11:55Распространение коронавируса
Попова рассказала об особенностях дельта-штамма коронавируса
Ученые провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню "С днем рождения тебя". Как оказалось, люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант.
"Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем", — сказали исследователи.
Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
Медицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 в одной из клиник Греции - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 17:09Распространение коронавируса
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
 
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