https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750657754.html

В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19

В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021

В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19

За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 16 247 человек, за все время - 6 485 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:33

2021-09-18T11:33

2021-09-18T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 16 247 человек, за все время - 6 485 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 247 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 485 264", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1280 человек, в Санкт-Петербурге - 1128, Подмосковье - 867.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии