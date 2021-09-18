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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750657754.html
В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19
В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021
В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19
За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 16 247 человек, за все время - 6 485 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:33
2021-09-18T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 16 247 человек, за все время - 6 485 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 247 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 485 264", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1280 человек, в Санкт-Петербурге - 1128, Подмосковье - 867.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 18.09.2021
 
В России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выписаны 16 247 переболевших COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 16 247 человек, за все время - 6 485 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 247 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 485 264", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве выписали 1280 человек, в Санкт-Петербурге - 1128, Подмосковье - 867.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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