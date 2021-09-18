https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750657319.html

В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021

В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 20 329, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:32

2021-09-18T11:32

2021-09-18T12:29

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 20 329, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 905 заболевших.Темп прироста составил 0,28 процента. Выздоровели 16 247 пациентов, не удалось спасти 799 (днем ранее — 791).Больше всего инфицированных выявили в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791), Подмосковье (915), Свердловской (505) и Воронежской (488) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), на Чукотке (16) и в Магаданской области (24).Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 7 254 754 случая заболевания. Выздоровели 6 485 264 человека, скончались 197 425.По статистике ВОЗ, в мире выявили более 226,8 миллиона заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 227 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия, по данным ВОЗ, находится на пятой строчке списка, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса — на восьмом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии