https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750657319.html
В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021
В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 20 329, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:32
2021-09-18T11:32
2021-09-18T12:29
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745241096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b27dcd00bdbc1586961845fe4f66c6.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 20 329, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 905 заболевших.Темп прироста составил 0,28 процента. Выздоровели 16 247 пациентов, не удалось спасти 799 (днем ранее — 791).Больше всего инфицированных выявили в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791), Подмосковье (915), Свердловской (505) и Воронежской (488) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), на Чукотке (16) и в Магаданской области (24).Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 7 254 754 случая заболевания. Выздоровели 6 485 264 человека, скончались 197 425.По статистике ВОЗ, в мире выявили более 226,8 миллиона заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 227 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия, по данным ВОЗ, находится на пятой строчке списка, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса — на восьмом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745241096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cde78ae66a97bb5624bf748c30e6a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 18.09.2021 (обновлено: 12:29 18.09.2021)
В России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 20 329 случаев COVID-19