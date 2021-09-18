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США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла

США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла - РИА Новости, 18.09.2021

США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла

Власти США поддерживают тесный контакт с с Францией в связи с решением Парижа отозвать своего посла из Вашингтона для консультаций после создания альянса AUKUS, РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T02:39

2021-09-18T02:39

2021-09-18T02:49

в мире

сша

мид франции‎

жан-ив ле дриан

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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Власти США поддерживают тесный контакт с с Францией в связи с решением Парижа отозвать своего посла из Вашингтона для консультаций после создания альянса AUKUS, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечает радиостанция RTL, это первый подобный случай в истории отношений Франции со Штатами и Австралией.Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон продолжает считать Францию своим "старейшим союзником и одного из самых сильных партнеров". "Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженность совместной работе для решения глобальных проблем", - добавила она.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210917/posly-1750624116.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мид франции‎, жан-ив ле дриан