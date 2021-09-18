02:39 18.09.2021 (обновлено: 02:49 18.09.2021)
США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
Представитель Белого дома Хорн назвала Францию "сильным партнером" после отзыва посла
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечает радиостанция RTL, это первый подобный случай в истории отношений Франции со Штатами и Австралией.
"Мы понимаем их (французов - прим. ред.) позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза", - сказала Хорн журналистам.
Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон продолжает считать Францию своим "старейшим союзником и одного из самых сильных партнеров".
"Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженность совместной работе для решения глобальных проблем", - добавила она.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.