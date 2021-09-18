https://ria.ru/20210918/kino-1750697442.html

Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение"

Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение" - РИА Новости, 18.09.2021

Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение"

Фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за сцены провокационного содержания, которая может расцениваться как... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:14

2021-09-18T17:14

2021-09-18T17:14

культура

италия

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россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за сцены провокационного содержания, которая может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания, пояснили в пресс-службе Министерства культуры РФ.Ранее на сайте ведомства был опубликован документ, из которого следует, что Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Верховена "Искушение"."В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", - рассказали в пресс-службе ведомства.По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.

https://ria.ru/20210918/minkultury-1750659452.html

https://ria.ru/20210611/prokat-1736668646.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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