https://ria.ru/20210918/kino-1750697442.html
Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение"
Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение" - РИА Новости, 18.09.2021
Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение"
Фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за сцены провокационного содержания, которая может расцениваться как... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:14
2021-09-18T17:14
2021-09-18T17:14
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за сцены провокационного содержания, которая может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания, пояснили в пресс-службе Министерства культуры РФ.Ранее на сайте ведомства был опубликован документ, из которого следует, что Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Верховена "Искушение"."В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", - рассказали в пресс-службе ведомства.По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
https://ria.ru/20210918/minkultury-1750659452.html
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италия, пол верховен, россия
Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение"
Минкультуры: фильму "Искушение" отказано в прокате из-за провокационной сцены