https://ria.ru/20210918/kabmin-1750640345.html

Талибы рассказали о сроках формирования кабинета министров

Талибы рассказали о сроках формирования кабинета министров - РИА Новости, 18.09.2021

Талибы рассказали о сроках формирования кабинета министров

"Талибану"* потребуется "несколько дней или месяцев" для окончательного формирования правительства, в его составе возможны изменения, заявил в интервью... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T07:56

2021-09-18T07:56

2021-09-18T10:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

сухейль шахин

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg

ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. "Талибану"* потребуется "несколько дней или месяцев" для окончательного формирования правительства, в его составе возможны изменения, заявил в интервью японскому телеканалу NHK представитель движения Сухейль Шахин.По его словам, изначально планировали провести церемонию его инаугурации, но потом от этой идеи отказались.Он также добавил, что талибы "готовы к созданию новой фазы двусторонних отношений с США".О возможности выезда из страны афганцев, работавших в японских учреждениях, Шахин заявил, что "каждый, у кого есть действующий паспорт и виза, может выехать из страны".В августе боевики провели наступление на правительственные силы Афганистана и захватили все крупные регионы. События разворачивались на фоне выхода американского контингента: в ночь на 21 августа военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему присутствию США в республике.В сентябре талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210917/oon-1750462266.html

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749592467.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, афганистан, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд