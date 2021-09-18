07:56 18.09.2021 (обновлено: 10:27 18.09.2021)
Талибы рассказали о сроках формирования кабинета министров
Талибы заявили, что на создание кабмина потребуется несколько дней или месяцев
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. "Талибану"* потребуется "несколько дней или месяцев" для окончательного формирования правительства, в его составе возможны изменения, заявил в интервью японскому телеканалу NHK представитель движения Сухейль Шахин.
По его словам, изначально планировали провести церемонию его инаугурации, но потом от этой идеи отказались.
"Мы планировали ее, но были мнения, что необходимо назначить всех министров, и все решили отложить. Мы передали странам, которых приглашали, что церемония отменена", — отметил Шахин.
Он также добавил, что талибы "готовы к созданию новой фазы двусторонних отношений с США".
О возможности выезда из страны афганцев, работавших в японских учреждениях, Шахин заявил, что "каждый, у кого есть действующий паспорт и виза, может выехать из страны".
В августе боевики провели наступление на правительственные силы Афганистана и захватили все крупные регионы. События разворачивались на фоне выхода американского контингента: в ночь на 21 августа военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему присутствию США в республике.
В сентябре талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.