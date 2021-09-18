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Гурцкая считает, что голосование для инвалидов стало комфортнее и доступнее

Гурцкая считает, что голосование для инвалидов стало комфортнее и доступнее - РИА Новости, 18.09.2021

Гурцкая считает, что голосование для инвалидов стало комфортнее и доступнее

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая заявила, что голосование для людей с инвалидностью... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:09

2021-09-18T20:09

2021-09-18T20:11

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая заявила, что голосование для людей с инвалидностью на текущих выборах стало комфортнее и доступнее."В РФ сегодня около 11 миллионов избирателей с инвалидностью. Около одного миллиона, те, кому требуются особенные условия для голосования - это незрячие, не слышащие, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом", - сказала Гурцкая в эфире телеканала "Россия 24".Она подчеркнула, что впервые к наблюдателям обратились граждане по поводу соблюдения прав людей с инвалидностью. "Наблюдатели подтверждают, что в целом голосование людей с инвалидностью стало комфортнее и доступнее", - заключила она.

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2021

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общество, выборы, диана гурцкая, госдума рф, выборы в государственную думу, россия