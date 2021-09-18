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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750724817.html
На Камчатке и Чукотке начался третий день голосования
На Камчатке и Чукотке начался третий день голосования - РИА Новости, 18.09.2021
На Камчатке и Чукотке начался третий день голосования
Избирательные участки в основной день голосования открылись на Чукотке и Камчатке, где проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:00
2021-09-18T23:07
выборы в государственную думу
политика
петропавловск-камчатский
госдума рф
яблоко
чукотка
коммунисты россии
чукотский автономный округ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Избирательные участки в основной день голосования открылись на Чукотке и Камчатке, где проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Всего в регионе на 1 июля 2021 года зарегистрировано 230 080 избирателей, из них 129 694 - в Петропавловске-Камчатском.На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, петропавловск-камчатский, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, чукотский автономный округ, выборы, выборы в государственную думу
23:00 18.09.2021 (обновлено: 23:07 18.09.2021)
 
На Камчатке и Чукотке начался третий день голосования

Избирательные участки открылись в основной день голосования на Камчатке и Чукотке

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
Женщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Избирательные участки в основной день голосования открылись на Чукотке и Камчатке, где проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Всего в регионе на 1 июля 2021 года зарегистрировано 230 080 избирателей, из них 129 694 - в Петропавловске-Камчатском.
На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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