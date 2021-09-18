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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750664894.html
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования - РИА Новости, 18.09.2021
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования
Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет, ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, сообщил... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:31
2021-09-18T12:31
выборы в государственную думу
политика
москва
алексей венедиктов (журналист)
московская городская избирательная комиссия
мосгоризбирком
дмитрий реут
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет, ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о том, что в первый день голосования Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты 8 переносных урн для надомного голосования. По его словам, это показывает, что есть слабое место."Порядок надомного голосования мы пересмотреть не можем, это федеральное законодательство. Ко всем комиссиям по поводу внимательности и соблюдения закона мы обращаемся непрерывно. Людей много, они устали, естественно, начинают делать ошибки, это совершенно обычная, хотя и неидеальная, ситуация. Мы эти ошибки оперативно исправляем. Никакого злого умысла в этих ошибках нет и быть не может",- сказал Реут, отвечая на вопрос, будет ли МГИК усиливать контроль за надомным голосованием и возможен ли пересмотр порядка голосования, чтобы сократить число ошибок.По его словам, избирательные комиссии работают под постоянным контролем."Комиссии работают даже не "за стеклом", а "под рентгеном" огромного количества наблюдателей, членов комиссий ПСГ и журналистов повсеместно, видеонаблюдение. Никаких критичных нарушений я не вижу, которые могли бы как-то повлиять на итоги голосования", - заключил Реут.
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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком, дмитрий реут
12:31 18.09.2021
 
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования

Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет, ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о том, что в первый день голосования Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты 8 переносных урн для надомного голосования. По его словам, это показывает, что есть слабое место.
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 09:06Выборы в Государственную думу
В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования
"Порядок надомного голосования мы пересмотреть не можем, это федеральное законодательство. Ко всем комиссиям по поводу внимательности и соблюдения закона мы обращаемся непрерывно. Людей много, они устали, естественно, начинают делать ошибки, это совершенно обычная, хотя и неидеальная, ситуация. Мы эти ошибки оперативно исправляем. Никакого злого умысла в этих ошибках нет и быть не может",- сказал Реут, отвечая на вопрос, будет ли МГИК усиливать контроль за надомным голосованием и возможен ли пересмотр порядка голосования, чтобы сократить число ошибок.
По его словам, избирательные комиссии работают под постоянным контролем.
"Комиссии работают даже не "за стеклом", а "под рентгеном" огромного количества наблюдателей, членов комиссий ПСГ и журналистов повсеместно, видеонаблюдение. Никаких критичных нарушений я не вижу, которые могли бы как-то повлиять на итоги голосования", - заключил Реут.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваАлексей Венедиктов (журналист)Московская городская избирательная комиссияМосгоризбиркомДмитрий Реут
 
 
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