https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750664894.html

В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования

В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования - РИА Новости, 18.09.2021

В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования

Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет, ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, сообщил... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:31

2021-09-18T12:31

2021-09-18T12:31

выборы в государственную думу

политика

москва

алексей венедиктов (журналист)

московская городская избирательная комиссия

мосгоризбирком

дмитрий реут

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет, ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о том, что в первый день голосования Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты 8 переносных урн для надомного голосования. По его словам, это показывает, что есть слабое место."Порядок надомного голосования мы пересмотреть не можем, это федеральное законодательство. Ко всем комиссиям по поводу внимательности и соблюдения закона мы обращаемся непрерывно. Людей много, они устали, естественно, начинают делать ошибки, это совершенно обычная, хотя и неидеальная, ситуация. Мы эти ошибки оперативно исправляем. Никакого злого умысла в этих ошибках нет и быть не может",- сказал Реут, отвечая на вопрос, будет ли МГИК усиливать контроль за надомным голосованием и возможен ли пересмотр порядка голосования, чтобы сократить число ошибок.По его словам, избирательные комиссии работают под постоянным контролем."Комиссии работают даже не "за стеклом", а "под рентгеном" огромного количества наблюдателей, членов комиссий ПСГ и журналистов повсеместно, видеонаблюдение. Никаких критичных нарушений я не вижу, которые могли бы как-то повлиять на итоги голосования", - заключил Реут.

https://ria.ru/20210918/urny-1750644295.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком, дмитрий реут