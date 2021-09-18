В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе надомного голосования
Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование, критичных нарушений нет, ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о том, что в первый день голосования Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты 8 переносных урн для надомного голосования. По его словам, это показывает, что есть слабое место.
"Порядок надомного голосования мы пересмотреть не можем, это федеральное законодательство. Ко всем комиссиям по поводу внимательности и соблюдения закона мы обращаемся непрерывно. Людей много, они устали, естественно, начинают делать ошибки, это совершенно обычная, хотя и неидеальная, ситуация. Мы эти ошибки оперативно исправляем. Никакого злого умысла в этих ошибках нет и быть не может",- сказал Реут, отвечая на вопрос, будет ли МГИК усиливать контроль за надомным голосованием и возможен ли пересмотр порядка голосования, чтобы сократить число ошибок.
По его словам, избирательные комиссии работают под постоянным контролем.
"Комиссии работают даже не "за стеклом", а "под рентгеном" огромного количества наблюдателей, членов комиссий ПСГ и журналистов повсеместно, видеонаблюдение. Никаких критичных нарушений я не вижу, которые могли бы как-то повлиять на итоги голосования", - заключил Реут.