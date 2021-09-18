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Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов - РИА Новости, 18.09.2021
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов
На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:19
2021-09-18T09:19
2021-09-18T15:11
общество
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года.В советское время он несколько лет пробыл в Афганистане, в 1981-1982 годах был корреспондентом в Кабуле, а затем еще четыре года возглавлял корпункт в Мазари-Шарифе. Генералов постоянно выезжал в действующие части и освещал жизнь контингента советских войск. За достойное выполнение служебного долга он награжден медалью "За боевые заслуги".После возвращения из Афганистана Генералов долгое время занимался административной работой, активно способствовал внедрению информационных технологий в деятельность РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Генералова.
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РИА Новости
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общество, миа "россия сегодня"
09:19 18.09.2021 (обновлено: 15:11 18.09.2021)
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов