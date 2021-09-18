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Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов - РИА Новости, 18.09.2021
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов
На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:19
2021-09-18T15:11
общество
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года.В советское время он несколько лет пробыл в Афганистане, в 1981-1982 годах был корреспондентом в Кабуле, а затем еще четыре года возглавлял корпункт в Мазари-Шарифе. Генералов постоянно выезжал в действующие части и освещал жизнь контингента советских войск. За достойное выполнение служебного долга он награжден медалью "За боевые заслуги".После возвращения из Афганистана Генералов долгое время занимался административной работой, активно способствовал внедрению информационных технологий в деятельность РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Генералова.
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общество, миа "россия сегодня"
09:19 18.09.2021 (обновлено: 15:11 18.09.2021)
 
Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов

Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖурналист Владимир Генералов
Журналист Владимир Генералов - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года.
В советское время он несколько лет пробыл в Афганистане, в 1981-1982 годах был корреспондентом в Кабуле, а затем еще четыре года возглавлял корпункт в Мазари-Шарифе. Генералов постоянно выезжал в действующие части и освещал жизнь контингента советских войск. За достойное выполнение служебного долга он награжден медалью "За боевые заслуги".
После возвращения из Афганистана Генералов долгое время занимался административной работой, активно способствовал внедрению информационных технологий в деятельность РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Генералова.
 
ОбществоМИА "Россия сегодня"
 
 
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