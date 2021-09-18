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Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов

Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов - РИА Новости, 18.09.2021

Умер один из старейших сотрудников МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов

На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:19

2021-09-18T09:19

2021-09-18T15:11

общество

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На 79-м году жизни скончался советник МИА "Россия сегодня" Владимир Генералов, работавший в агентстве с 1971 года.В советское время он несколько лет пробыл в Афганистане, в 1981-1982 годах был корреспондентом в Кабуле, а затем еще четыре года возглавлял корпункт в Мазари-Шарифе. Генералов постоянно выезжал в действующие части и освещал жизнь контингента советских войск. За достойное выполнение служебного долга он награжден медалью "За боевые заслуги".После возвращения из Афганистана Генералов долгое время занимался административной работой, активно способствовал внедрению информационных технологий в деятельность РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Генералова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, миа "россия сегодня"