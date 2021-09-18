https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине - РИА Новости, 18.09.2021
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что в случае передачи... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:26
2021-09-18T10:26
2021-09-18T10:26
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европейский суд
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александр молохов
александр франчетти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что в случае передачи Чехией Украине россиянина, одного из участников событий "Крымской весны" Александра Франчетти, его жизнь окажется под угрозой."Необходимо подать в Европейский суд по правам человека в Страсбурге жалобы на действия чешских властей с ходатайством о принятии судом временных срочных обеспечительных мер о запрете выдачи Франчетти на территорию Украины, власти которой не способны обеспечить на своей территории права и свободы человека и гражданина и гарантировать безопасность выдаваемых им лиц. Жизнь Франчетти на Украине окажется под угрозой", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, ситуация с Франчетти станет своеобразной "лакмусовой бумажкой" истинного отношения чешских властей к перспективам нормализации отношений с Россией.Франчетти был задержан чешской полицией в аэропорту Праги в минувшее воскресенье на основании ордера на арест, выданного Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/franchetti-1750402023.html
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в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, европейский суд, россия, александр молохов, александр франчетти
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине
В Крыму заявили, что жизнь Франчетти окажется под угрозой в случае его передачи Украине