https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине

В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине - РИА Новости, 18.09.2021

В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что в случае передачи... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:26

2021-09-18T10:26

2021-09-18T10:26

в мире

прага

чехия

александр бастрыкин

европейский суд

россия

александр молохов

александр франчетти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750017376_0:0:625:352_1920x0_80_0_0_9a0d71a786094884f006f0ba29c96c4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что в случае передачи Чехией Украине россиянина, одного из участников событий "Крымской весны" Александра Франчетти, его жизнь окажется под угрозой."Необходимо подать в Европейский суд по правам человека в Страсбурге жалобы на действия чешских властей с ходатайством о принятии судом временных срочных обеспечительных мер о запрете выдачи Франчетти на территорию Украины, власти которой не способны обеспечить на своей территории права и свободы человека и гражданина и гарантировать безопасность выдаваемых им лиц. Жизнь Франчетти на Украине окажется под угрозой", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, ситуация с Франчетти станет своеобразной "лакмусовой бумажкой" истинного отношения чешских властей к перспективам нормализации отношений с Россией.Франчетти был задержан чешской полицией в аэропорту Праги в минувшее воскресенье на основании ордера на арест, выданного Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/franchetti-1750402023.html

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750373608.html

прага

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, европейский суд, россия, александр молохов, александр франчетти