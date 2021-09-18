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Сенатор предсказал всплеск фейков о "нелегитимности" выборов 19 сентября

Сенатор предсказал всплеск фейков о "нелегитимности" выборов 19 сентября - РИА Новости, 18.09.2021

Сенатор предсказал всплеск фейков о "нелегитимности" выборов 19 сентября

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидает всплеск западных фейков о якобы нелегитимности российских парламентских выборов с обеда воскресенья и до... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T18:16

2021-09-18T18:16

2021-09-18T18:48

выборы в государственную думу

политика

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выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидает всплеск западных фейков о якобы нелегитимности российских парламентских выборов с обеда воскресенья и до вечера понедельника, сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов."По нашим прикидкам, основной всплеск западных фейков о якобы нелегитимности российских выборов будет завтра с обеда и до вечера 20-го числа", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что ранее фейки предназначались для того, чтобы повлиять на российского избирателя."Теперь же им надо "обосновать" псевдонелегальность наших выборов", - подчеркнул законодатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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политика, выборы, андрей климов, госдума рф, выборы в государственную думу, россия