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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/feyki-1750657432.html
В Общественной палате рассказали о фейках на выборах в Госдуму
В Общественной палате рассказали о фейках на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
В Общественной палате рассказали о фейках на выборах в Госдуму
Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:32
2021-09-18T11:32
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
общественная палата рф
александр малькевич
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп"."Большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп" для того, чтобы создать массив… нарушений. Скажу ещё раз, люди научились уже отличать в значительной степени зерна от плевел", - сказал Малькевич на пресс-брифинге в ОП РФ.Ранее Малькевич сообщил, что за вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти 7 тысяч фейков.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, госдума рф, общественная палата рф, александр малькевич
11:32 18.09.2021
 
В Общественной палате рассказали о фейках на выборах в Госдуму

Представитель Общественной палаты: многие фейки на выборах сделаны по принципу "тяп-ляп"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВо время голосования на избирательном участке в Москве
Во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп".
"Большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп" для того, чтобы создать массив… нарушений. Скажу ещё раз, люди научились уже отличать в значительной степени зерна от плевел", - сказал Малькевич на пресс-брифинге в ОП РФ.
Ранее Малькевич сообщил, что за вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти 7 тысяч фейков.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФОбщественная палата РФАлександр Малькевич
 
 
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