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В Общественной палате назвали число фейков за первый день выборов
В Общественной палате назвали число фейков за первый день выборов - РИА Новости, 18.09.2021
В Общественной палате назвали число фейков за первый день выборов
За вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти семь тысяч фейков, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:15
2021-09-18T10:15
2021-09-18T19:02
выборы в государственную думу
общественная палата рф
россия
госдума рф
александр малькевич
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти семь тысяч фейков, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти семь тысяч фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить. Своих целей "фейкометы" не достигли, потому что <…> есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксации и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию", — сказал Малькевич на пресс-брифинге в ОП России.
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общественная палата рф, россия, госдума рф, александр малькевич
10:15 18.09.2021 (обновлено: 19:02 18.09.2021)
В Общественной палате назвали число фейков за первый день выборов
Общественная палата: за первый день выборов выявили почти семь тысяч фейков